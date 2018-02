Anac tenta intermediar acordo entre TAM e Varig A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou nesta terça-feira que tenta intermediar um acordo entre Varig e TAM, para que seja quitada a dívida da Varig referente aos passageiros transportados em junho pela TAM. Durante solenidade realizada nesta terça, de lançamento da logomarca da Anac, a diretoria da agência afirmou que a negociação tem que ser entre as empresas. Segundo diretor Leur Lomanto, a agência pediu na segunda-feira a ajuda da 8ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, ainda responsável pela recuperação judicial de parte da Varig. "Pedimos que o juiz intercedesse junto à nova empresa no sentido de ela solucionar logo essa pendência, que chega a cerca de US$ 1,5 milhão nas rotas internacionais", disse. Ele ressaltou, no entanto, que a agência não pode fazer nada em relação à decisão da TAM de não mais aceitar endossos da Varig. "A Anac não tem respaldo legal para obrigar ninguém a aceitar o endosso, mas temos tentado a interlocução entre as empresas porque o nosso foco é o usuário", explicou. Desde a última sexta-feira, a TAM parou de aceitar bilhetes endossados da Varig, o que está prejudicando passageiros que estão em Paris, Nova York e Miami. A Anac estima que, em Nova York, haja 130 passageiros com reservas da Varig para voar e, em Miami, cerca de cem usuários. Crise e destino O diretor-geral da Anac, Milton Zuanazzi, disse que, durante o período de emergência, que deve estender-se por mais alguns dias, qualquer empresa aérea nacional pode voar para os destinos em que a Varig não está conseguindo operar, mas temporariamente, ou seja, sem a garantia de que herdará em definitivo aquela rota. "Durante a emergência, qualquer companhia está liberada a pedir para voar", afirmou Zuanazzi, depois de questionado se a Anac não iria entregar a outras companhias as rotas que a Varig não está conseguindo atender e prejudicando passageiros. O diretor-geral da Anac ressaltou que o repasse definitivo de rotas da Varig para outras empresas aéreas só ocorrerá após a nova Varig definir sua malha de vôos. Pelo edital do leilão da empresa, os novos controladores têm prazo até 17 de agosto para isso.