Anac: tráfego doméstico cai e internacional sobe O movimento de passageiros nos vôos domésticos caiu 3,9% em outubro deste ano, na comparação com o mesmo mês do ano passado, segundo dados divulgados hoje pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A taxa média de ocupação dos aviões recuou de 69% em outubro de 2007 para 62% no mês passado. Entre as empresas aéreas, a TAM manteve a liderança do mercado com fatia de 51,77% do movimento doméstico em outubro, ante 46,39% em igual mês de 2007. A Gol reduziu sua participação para 35,23%, ante 42,31% obtida em outubro do ano passado. A nova Varig (VRG) ficou com 5,07%, ante 2,74% de outubro de 2007. A WebJet aparece com uma participação de 3,27% em outubro de 2008, ante 0,94% em igual mês do ano passado, enquanto a OceanAir teve fatia de 2,49% no mês passado, ante 2,95% um ano antes. A ocupação média dos aviões da TAM caiu cinco pontos porcentuais, na mesma base de comparação, para 65%. No caso da Gol, a taxa de ocupação média recuou de 73% em outubro de 2007 para 58% no mesmo mês deste ano. A nova Varig elevou seu indicador e teve 55% dos seus assentos dos seus aviões ocupados, ante 49% em outubro de 2007. A WebJet reduziu sua taxa de ocupação no décimo mês do ano para 65%, ante 71% de igual mês de 2007. A OceanAir, por sua vez, elevou o indicador para 74% em outubro, ante 65% obtido em igual intervalo do ano passado. Tráfego internacional O movimento de passageiros nos vôos internacionais operados por companhias brasileiras cresceu 14,8% em outubro na comparação com o mesmo mês do ano passado, segundo a Anac. A taxa média de ocupação ficou em 73%, cinco pontos porcentuais acima do registrado em igual mês de 2007. A TAM lidera o mercado internacional com participação de 83,84% em outubro, acima dos 71,19% obtidos no mesmo mês do ano passado. A Varig aparece em segundo lugar com 9,09%, ante os 15,49% de outubro do ano passado, enquanto a Gol deteve 6,70%, ante os 11,54% obtidos um ano antes. A ocupação média dos aviões da TAM foi de 78% em outubro, contra 73% há um ano. Na mesma base de comparação, a Varig reduziu o indicador em quatro pontos porcentuais para 59%, enquanto a Gol registrou queda para 50%, ante 61% registrado em outubro de 2007.