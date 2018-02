Anac: transporte aéreo no País cresceu 11,9% em 2007 O transporte aéreo de passageiros no Brasil registrou crescimento de 11,9% em 2007, em relação ao ano anterior, conforme levantamento da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A oferta de assentos, por sua vez, avançou 16,3% no mesmo período. A taxa média de ocupação das aeronaves foi de 69% no ano passado, ante 71% de 2006. Apenas em dezembro, o fluxo de passageiros cresceu 17,6% em relação ao mesmo mês de 2006. Já a oferta de assentos teve expansão de 15,3% na mesma base de comparação. No mercado internacional (vôos ao exterior), as companhias aéreas brasileiras registraram queda de 5,1%, embora a oferta de assentos tenha crescido 6,8% no ano passado, em relação a 2006. O aproveitamento médio dos aviões ficou em 66% em 2007, ante 74% do ano anterior.