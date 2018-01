Analgésico AAS continua à venda O laboratório Sanofi-Synthélabo esclarece que seu produto, o analgésico AAS (ácido acetil salicílico), foi confundido com medicamento similar do laboratório Hearst, e não teve nenhuma ordem para ser retirado do mercado. Na última segunda-feira, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou a suspensão da fabricação, do uso e da comercialização de todos os produtos fabricados pelo Hearst Laboratório do Brasil Ltda, localizado no Rio de Janeiro. Entre eles, foi citado o AAS, atribuído ao Hearst, quando na verdade é marca produzida exclusivamente pelo Sanofi. Em nota de esclarecimento divulgada hoje, a diretoria do Sanofi-Synthélabo no Brasil reitera que o AAS não saiu do mercado e continuará sendo produzido e vendido normalmente.