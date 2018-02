ANÁLISE-Com liquidez incerta, mercado fica mais seletivo O mundo pode ficar menos líquido e o investidor, mais seletivo. Analistas ainda não cravam em que dimensão a recente turbulência vai enxugar a liquidez global, mas apostam que o investidor ficará mais atento a ativos de qualidade. O solavanco provocado pelo setor de crédito imobiliário de risco dos Estados Unidos é o terceiro por que passa o mercado este ano, depois de temores sobre o superaquecimento da economia da China e o primeiro round das preocupações com o chamado mercado "subprime". "Agora vai ter uma separação maior entre ativos de qualidade e os de menor qualidade, e o Brasil está bem", avalia o estrategista-chefe do BNP Paribas no Brasil, Alexandre Lintz, citando a situação positiva do balanço de pagamentos, inflação sob controle e perspectiva de grau de investimento. Segundo analistas, não há como evitar uma queda mais dramática num dia em que, por exemplo, o índice Standard & Poor''s 500 cai mais de 3 por cento, mas o Brasil pode se diferenciar. "À medida que a poeira do susto financeiro abaixe e a percepção do tamanho do risco fique mais clara, países como Brasil, Nova Zelândia ou Austrália, que não têm déficit em conta corrente e têm um montante de reserva internacional bastante expressivo podem se beneficiar", afirma o economista-chefe do Unibanco, Marcelo Salomon. Na quinta-feira, o abatimento foi geral. O principal índice de ações da Bovespa chegou a cair 6 por cento, o dólar avançou mais de 3 por cento frente ao real, e os índices acionários de Wall Street perderam quase 3 por cento. O risco Brasil decolou mais de 30 pontos-básicos, enquanto o risco médio dos emergentes avançou 25 pontos. MAIS VOLATILIDADE Apesar da avaliação de que o Brasil está hoje melhor preparado para enfrentar choques externos, os analistas não descartam um mundo mais volátil. "O mercado ainda vai ter que digerir a questão do crédito imobiliário dos Estados Unidos... Tem muita volatilidade à frente. O fato de ter liquidez muito farta (durante longo período) deixou a volatilidade muito baixa", diz Lintz. Para a Modal Asset Management, o momento é de observação para o gestor. "Não mudamos ainda o nosso cenário de ''inércia positiva'' para o mercado brasileiro até o final de 2007, (mas)... a melhor opção neste momento é a cautela", aponta em relatório. "Desta vez, a situação parece mais séria. Portanto, vale a pena respeitar o atual movimento, dados os recordes sucessivos atingidos pelas bolsas mundiais recentemente e o aumento à aversão ao risco mundial."