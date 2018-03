Análise: Desafio da China é sustentar crescimento

Analistas já assumem que a China entrou em um processo de recuperação econômica. A questão é: será que essa recuperação é sustentável?

Os números comerciais de setembro são encorajadores. As exportações e as importações caíram, como tem sido desde o fim do ano passado, mas a taxa de declínio não foi tão ruim quanto nos meses precedentes.

O pacote de estímulo de quase US$ 600 bilhões do governo ajudou a elevar a demanda interna.

Aumentou o apetite da China por importações de minério de ferro - matéria-prima para o aço e commodity necessária a grandes projetos de infra-estrutura, agora em andamento.

Os efeitos do pacote de estímulo durarão por algum tempo - mas não para sempre.

