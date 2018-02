ANÁLISE-Exportação de petróleo brasileiro depende da economia A crescente produção de petróleo no Brasil e sua previsão de aumento estão tornando o país uma importante fonte da commodity no hemisfério oeste, mas ainda não se sabe se isso resultará em um considerável aumento nas exportações. Analistas dizem que qualquer aumento sério nas exportações de petróleo dependeriam da economia do maior país da América Latina, que agora retoma o crescimento após anos praticamente estagnada. O Brasil alcançou a auto-suficiência em petróleo no ano passado e está crescendo lentamente como um exportador. "Se o Brasil realmente começar a crescer a taxas mais altas, manter a auto-suficiência pode se tornar um desafio e essa é claramente a prioridade do governo", disse François Moreau, chefe da consultoria Estratégia e Valor, no Rio de Janeiro. A Petrobras estima que sua produção de petróleo bruto no Brasil deve alcançar 2,37 milhões de barris por dia em 2011, uma alta de 27 por cento ante os 1,86 bpd planejados para este ano, e então aumentar para 2,81 milhões de bpd até 2015. O Banco Central espera que a economia cresça 4,7 por cento este ano, após subir 3,7 por cento em 2006. O governo quer um crescimento de 5 por cento ou mais nos próximos anos. Especialistas afirmam que isso exigiria uma alta na produção de petróleo e combustíveis em mais de 5 por cento, logo, o ambicioso crescimento produtivo da Petrobras serviria para atender a demanda. No primeiro trimestre, as exportações de petróleo e combustíveis da Petrobras excederam as importações no equivalente a 187 mil barris por dia, um aumento de 156 por cento ante o ano anterior. As importações de petróleo leve são necessárias para misturar com o pesado --produzido localmente-- nas refinarias, mas o Brasil tem modernizado suas usinas para processar mais petróleo local. Enquanto isso, a planejada iniciação do campo de Polvo pela Devon Energy Corp., nos próximos dias, deve inaugurar um novo estágio para a expansão petrolífera no Brasil, tornando a companhia norte-americana a primeira produtora não associada com a Petrobras. Analistas dizem que os altos preços do petróleo, novas tecnologias e a estabilidade política e econômica do Brasil alçaram o país para o status de produtor com fortes perspectivas. A maior parte do petróleo brasileiro é pesado, extraído em grandes profundidades. "Muitos projetos novos estão aparecendo, a Petrobras está aumentando a produção em grandes campos como Roncador, Jubarte e Marlim Sul... e, pouco a pouco, estrangeiros estão se tornando importantes, embora ainda sejam pequenos se comparados à Petrobras", disse Ruaraidh Montgomery, consultor da Wood Mackenzie em Edinburgo. As reservas de petróleo do Brasil dobraram nos últimos 10 anos para cerca de 11 bilhões de barris, assim como a produção, atualmente com 1,8 milhão de barris por dia. REUTERS AS CP