ANÁLISE: Inflação está sendo puxada por custos e não por demanda

BELO HORIZONTE - O resultado de junho do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado nesta quarta-feira, 8, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), sinaliza que a taxa pode chegar a dois dígitos ainda neste ano. A opinião é do professor da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG) e economista Daniel Ítalo Richard Furletti.

"Essa inflação, que é de custos e não de demanda, não cederá se não houver investimentos. Estamos caminhando para uma taxa de dois dígitos que pode ser alcançada ainda neste ano", alertou o professor. No ano até junho, o IPCA está em 6,17% e, em 12 meses, 8,89%. Ele lembra que a cada Boletim Focus, os analistas aumentam a previsão para o ano. No relatório desta semana, a inflação prevista foi de 9,04%.

A tese do especialista se fundamenta quando se analisa as principais influências positivas na taxa deste mês: passagem aérea, taxa de água e esgoto, automóveis usados e tarifas de ônibus urbanos. "São áreas que precisam de investimento: nossa infraestrutura e logística são ruins; o preço do combustível não para de aumentar, o frete está alto, e os custos são repassados ao consumidor", disse.

Para ele, o País precisa resolver algumas de suas quatro crises: a econômica, a política, a ética e a de confiança. "São crises que se retroalimentam e que necessitam ser estancadas urgentemente. Não há poupança interna para se investir e para atrair o aporte externo tem de haver uma sinalização de arrefecimento dessas crises", explicou.