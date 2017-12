ANÁLISE: O elo entre as crises na Grécia e na China

À primeira vista, não há muito associando as más notícias na China e na Grécia. A primeira reflete uma bolha de mercado que está murchando; a segunda é resultado de fundamentos econômicos fracos e em processo de deterioração. Mas ambas as crises partilham um elemento comum, e não são as únicas: os países foram beneficiados com as políticas econômicas experimentais e ultrarrelaxadas que os maiores bancos centrais implementaram em todo o mundo.

Os mercados globais de equity (investimento privado) não vivem bom momento, o que é compreensível. Com os mercados de ações na China despencando e a Grécia apresentando o risco de uma saída desordenada da zona do euro, um número cada vez maior de investidores decidiu retirar algumas de suas fichas da mesa - e isso apesar dos frenéticos esforços de estabilização dos governos na China e na Europa. Alguns investidores temem até que esse seja o momento em que, inflados pelas políticas experimentais do banco central, os preços dos ativos retornam aos patamares mais baixos justificados pelos fundamentos econômicos menos velozes (como a taxa de crescimento econômico, a inflação e o desemprego).

Diante de uma lenta e frustrante recuperação econômica após a crise financeira global de 2008 e contando com uma considerável autonomia política, os bancos centrais ocidentais assumiram imensas responsabilidades macroeconômicas, e não por assim desejarem, mas por acreditarem que isso era necessário - as demais entidades responsáveis pela elaboração de políticas de governo, que dispunham de ferramentas muito melhores, foram essencialmente postas de lado em decorrência da disfunção política.

A única maneira que esses bancos centrais encontraram para buscar um crescimento econômico mais alto foi sustentar artificialmente os preços dos ativos financeiros. Eles o fizeram na esperança que o otimismo nos mercados de ações fizesse as pessoas se sentirem mais ricas e, assim, se dispusessem a gastar mais (algo que os economistas chamam de "efeito da riqueza"); e isso desertaria os "espíritos animais" das empresas, levando a mais gastos corporativos com instalações, equipamento e pessoal.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Quanto mais os bancos centrais ocidentais insistiram nessa abordagem política, maior a pressão sentida pelos demais bancos no sentido de adotar também mais políticas de simulação. A resposta política coletiva teve sucesso em sustentar os preços globais dos ativos, mas foi muito menos eficaz em engendrar uma decolagem econômica - inserindo assim uma barreira considerável entre os preços dos ativos financeiros (altos) e os fundamentos econômicos (lentos).

Essa barreira acabaria vencida de duas maneiras possíveis: da melhor, com a melhoria dos fundamentos, validando assim os preços, ou de uma forma pior, com os preços recuando para patamares justificados pelos fundamentos enfraquecidos. E aqueles ocupados com a análise dessa dissociação se preocupavam com a possibilidade de um choque antes que os fundamentos tivessem tempo de melhorar - causado por um erro na política econômica e/ou acidente de mercado.

Agora, a situação na Grécia corre o risco de representar o erro na política econômica, e a situação na China corre o risco de ser o acidente de mercado.

A Grécia e seus credores estão envolvidos em negociações prolongadas e azedas. Não faltaram cúpulas de lideranças europeias, reuniões de ministros das finanças da zona do euro e encontros técnicos entre funcionários do governo grego e as "instituições" da Comissão Europeia e do Fundo Monetário Internacional. Mas todas elas fracassaram em produzir os quatro resultados necessários: reformas estruturais abrangentes, austeridade menor e mais inteligente, perdão de dívida e financiamento externo suficiente. Enquanto isso, a situação nas ruas vai de mal a pior.

766E3C01-53A8-483E-9B06-CCE0C7108013 Economia grega está implodindo numa velocidade alarmante E0EAB005-9061-4B3D-86B9-AEB61693E313

Com os bancos fechados há mais de uma semana, a economia grega está implodindo numa velocidade alarmante. A atividade econômica está em processo de paralisação e o turismo cai rapidamente. Estão começando a ocorrer episódios de escassez de gêneros como combustível e outros artigos importados. Os controles de capitais foram acionados, na tentativa de combater a fuga dos euros que continuam no país. Os caixas eletrônicos estão ficando sem dinheiro. Um número cada vez maior de pequenos negócios se aproxima da falência. Tudo isso alimenta uma crise de desemprego que já era alarmante, com cerca de 50% dos jovens sem trabalho.

Enquanto isso, na China, as autoridades se sentem virtualmente impotentes enquanto um notável período de prosperidade no mercado de ações, que atraiu um número cada vez maior de cidadãos (incluindo aqueles usando posições alavancadas para comprar ações), se converteu em queda livre. E quanto mais as ações despencam, maior a corrida de investidores rumo à saída - apesar de grandes esforços do governo para dar estabilidade ao mercado. E quanto ao futuro?

O sistema global tem a capacidade de administrar cada um desses choques, mas não sem certo desgaste. Podemos até lidar com os dois problemas ao mesmo tempo, desde que nada mais dê errado. Mas o sucesso não é garantido. Para tanto, são necessárias políticas econômicas muito mais abrangentes e mais bem coordenadas entre si. Se continuarmos com dificuldades nessas respostas, o preço dos ativos seguirá caindo em direção aos patamares justificados pelos fundamentos econômicos, em baixa, encerrando assim a grande dissociação entre as perspectivas das economias avançadas e emergentes. (Tradução de Augusto Calil).