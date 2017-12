Analista recomenda ações da Ripasa O analista Mário Natsumeda recomendou a compra das ações da Ripasa. Segundo ele, as perspectivas de ganho com o papel são boas em função da crescente demanda pelos produtos da empresa, cujos preços devem permanecer em patamares elevados nos próximos dois anos. No relatório divulgado no dia 10, ele afirmou que o estoque mundial de celulose está baixo e não há previsão de início de operação de nenhuma planta importante nos próximos dois anos, favorecendo a alta dos preços. Natsumeda informou que o faturamento no primeiro trimestre de 2000 cresceu 54% em relação ao mesmo período de 1999. A produção aumentou 7,8% no período. Para este ano, disse o analista, a Ripasa espera um incremento de apenas 2,5% a 3% na produção, pois a empresa já está operando praticamente a plena capacidade. Ele destacou que as vendas no mercado interno vêm crescendo em detrimento das exportações. Segundo o analista, isso vem ocorrendo por causa das diferenças de preços entre o mercado doméstico e o internacional que, no caso do papel cuchê chega a US$ 195 por tonelada.