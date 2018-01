Analistas acham que ainda demora acordo FMI/Argentina A Argentina dificilmente alcançará um acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI) durante a presidência de Eduardo Duhalde. Neste mês o país deve entrar em default (suspensão de pagamentos) com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), em um caminho sem volta que não mudará mesmo após a saída do secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Paul O´Neill, um duro crítico da ajuda financeira à Argentina. Na estimativa de analistas argentinos, o sucessor de O´Neill no Tesouro americano deve levar alguns meses para atualizar-se em relação à negociação que o país mantém com o FMI. Também não há expectativas positivas quanto à administração do presidente Eduardo Duhalde. "Vejo como muito difícil um acordo do presidente Duhalde com o FMI. Além do mais, nos últimos 15 dias, em vez de aproximar-se, se distanciou a possibilidade do acordo", avaliou o analista Rosendo Fraga. "A saída de O´Neill não está vinculada à sua política com os países emergentes e sim ao fracasso em conseguir a reativação da economia dos Estados Unidos. Tem mais a ver com os 6% de desempregados do que com as críticas ao FMI", acrescentou Roberto Bouzas, especialista em economia internacional. "Nenhum fato internacional alcança por si mesmo para favorecer ou prejudicar a Argentina, nem sequer a mudança do secretário do Tesouro", avaliou. "Depende de quem o substituirá. Em questões internacionais, O´Neill tinha uma visão muito estreita do interesse nacional americano. Além do mais foi o primeiro secretário do Tesouro em décadas que não vinha do setor financeiro", disse Bouzas, sobre a possibilidade de que o país ganhe alguma coisa com a demissão do polêmico secretário do Tesouro americano. "Assinar um acordo com o Fundo tem alguns aspectos positivos e uma série de problemas. O positivo é que produz um contexto de expectativas mais favoráveis depois que se assina o acordo. Agora, essas expectativas podem durar muito, mas também 15 minutos ou duas semanas." O ministro da economia, Roberto Lavagna, tentou sem sucesso obter o acordo com o FMI durante todo o ano, até que decidiu mudar de tática e deixar de pagar os vencimentos de capital. Por decisão do ministro, a Argentina pagou em novembro apenas US$ 79 milhões de um vencimento de US$ 805 milhões com o Banco Mundial. Ele explica que não foi uma tática, e sim o reconhecimento de que o país não pode pagar os cerca de US$ 10 bilhões que vencem até a mudança do governo, em 25 de maio de 2003, porque implicaria deixar o Banco Central sem reservas internacionais. Para Fraga, "a Argentina não é um país prioritário para os Estados Unidos, e isso não se modifica pela mudança de um funcionário". O analista também adiantou ao Estado que "este mês o país entrará em default com o BID, porque serão pagos apenas os juros". "Alguns integrantes do governo, porém, acreditam que o país deixará também de pagar os juros", acrescentou.