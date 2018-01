Analistas aconselham venda de Telebrás É consenso entre os analistas que a melhor opção no momento é se desfazer dos recibos da Telebrás, que estão perdendo liquidez desde a sua retirada do Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (IBovespa). A recomendação é válida principalmente para os pequenos acionistas que receberam esse papel quando compraram um plano de expansão. O Recibo de Telebrás é uma cesta de ações que reúne 12 companhias. São empresas que surgiram da cisão da Telebrás. Na época, todos acionistas da companhia passaram a ter um número de ações de cada empresa igual ao que já possuía da Telebrás. Por exemplo, quem tinha 100 mil ações de Telebrás, passou a ter também 100 mil ações de cada uma das 12 holdings originadas da cisão. O problema é que muitos acionistas ignoram a posse desses papéis. Nesse caso, segundo Alexandre Leco, da Forex, o primeiro passo é se informar nos bancos que foram custodiantes - o Banco Real é o principal - do papel e checar se tem alguma ação em seu nome. Em caso de venda será preciso transferir a custódia para a Câmara Brasileira de Liquidação e Custódia (CBLC). Na opinião do gerente de Corporate e Finanças da Socopa, Gregório Mancebo, com a perda de liquidez, quem optar por continuar com esse recibo poderá correr o risco de ficar com um ´mico´ na mão. Segundo ele, ainda há a alternativa de desmembrar o recibo e vender as ações separadamente. Mas é preciso entender que dentro do recibo existem ações com maior e menor liquidez, que podem dificultar a negociação para quem não acompanha o mercado. Além disso, dependendo da quantidade de ações, o investidor terá de efetuar a venda no mercado fracionário, que tende a pagar menos pelos papéis. No mercado padrão, somente é permitida negociação de lotes de 1 mil ações cada. Para quem for vender o recibo, mas deseja continuar no mercado acionário, a dica de Leco é aquisição de papéis da Tele Centro-Sul e Telemar, que possuem boa perspectiva de valorização.