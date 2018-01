Analistas, ainda cautelosos, esperam cenário melhor em 2003 A grande incerteza para o próximo ano é a pressão de alta sobre os índices de inflação. O presidente do BankBoston, Geraldo Carbone, avalia que o País vive o maior risco inflacionário dos últimos seis anos. Segundo ele, os índices demonstram que a inflação ?já está aí e não é apenas um resultado de expectativas?. ?Controlar a inflação é o primeiro desafio do novo governo e a expectativa é de que ele use a política monetária para isso?, afirma. Segundo ele, a influência das taxas de câmbio para a inflação hoje são diferentes do que ocorreu em 1999, quando ocorreu a desvalorização do real. ?Naquela época, havia espaço para o crescimento das empresas. Elas seguravam o repasse da alta do dólar porque havia essa perspectiva de lucrar com o crescimento no futuro. Hoje, sem essa expectativa, as empresas não têm mais capacidade para segurar o impacto da alta do dólar sobre seus preços. Ou seja, há uma disposição para remarcação dos preços?, afirma Carbone. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), referente ao mês de novembro, ficou em 3,02%. Com esse resultado, o Índice acumula uma alta de 10,22% em 2002 ? ano em que a meta de inflação era de 3,5%, com margem de tolerância de dois pontos porcentuais para cima ou para baixo. Inflação em alta reduz o juro real da economia ? juro nominal descontado da inflação. Isso é favorável para o governo, pois reduz o custo da sua dívida pública. Porém, para o investidor, significa ganho menor nas aplicações. De acordo com economistas, trata-se de um importante foco de preocupação, dado que há um estímulo ao consumo em detrimento à formação de poupança. Esse cenário é fortalecido também pela própria expectativa de alta para a inflação. Isso porque, diante da possibilidade de dólar em alta e mais pressão sobre os índices inflacionários, pode haver remarcações preventivas para os preços ? outro fator que realimenta a tendência de alta para a inflação. O economista-chefe da ABN Amro Asset Management, Hugo Penteado, lembra que representantes do novo governo já mostraram preocupação com o controle da inflação. Segundo ele, resta saber se isso será feito em um clima de credibilidade por parte dos mercados. ?Se houver confiança, a expectativa em relação aos índices de inflação já melhora e reduzem as chances de um descontrole inflacionário?, afirma. Comportamento do risco-país será determinante O diretor-executivo do Citigroup Asset Management, Roberto Apelfeld, avalia que uma melhora nos mercados depende de um recuo da taxa de risco-país. Essa taxa mede a confiança dos investidores estrangeiros em relação à capacidade de pagamento da dívida de um país. Ele é calculada com base nas taxas de juros pagas pelo governo em seus papéis negociados no exterior. No caso do Brasil, essa taxa ultrapassou os 2 mil pontos-base em outubro desse ano e, no final de novembro, estava no patamar de 1.500 pontos-base. ?Com a conclusão das eleições e dentro de condições transparentes na sucessão presidencial, já houve uma melhora no cenário. Um recuo maior depende, agora, de um aumento da confiança dos investidores estrangeiros e das primeiras decisões do novo governo?, afirma o diretor do Citi. Expectativa de maior fluxo em 2003 Segundo ele, esses fatores motivariam uma queda mais consistente da taxa de risco-país e propiciariam um aumento do fluxo de dólares para o mercado interno. ?Com a confirmação desse cenário, aliada a uma queda na aversão ao risco por parte do investidor estrangeiro, a taxa de câmbio tenderia a cair?, avalia Apelfeld. Para o presidente do BankBoston, há outros fatores que contribuem para um aumento no fluxo de dólares para o País no próximo ano. Segundo ele, com taxas de juros em queda no mercado internacional, o Brasil poderá ser um foco de aporte de recursos para as fundações, já que elas têm metas atuariais ? objetivos de rentabilidade ? a serem cumpridas. ?Com os juros mais altos no Brasil e com um cenário interno mais favorável, o Brasil poderia atrair recursos dessas fundações?, avalia Carbone. Ele acredita que o País pode se favorecer do atual momento, até mesmo sob o aspecto político. ?Se o PT conseguir realizar uma administração de razoável para boa já será suficiente para que se consolide uma imagem muito favorável para o País. Isso porque o Brasil será o único país da América Latina em desenvolvimento que terá conseguindo migrar para um governo de esquerda, de forma democrática e sem grandes problemas na economia. Isso deixaria o Brasil muito mais competitivo no cenário internacional?, afirma. Cenário externo dá sinais de melhora De qualquer forma, Penteado destaca que o cenário externo continuará influenciando o comportamento dos mercados. Ele afirma que está otimista em relação à economia norte-americana e acredita que a aversão ao risco por parte de investidores estrangeiros deve diminuir em 2003. ?O atual patamar de juros nos EUA, em 1,25% ao ano, pode ser considerado um fundo do poço. Ou seja, todos os ativos já chegaram ao seu limite de baixa, principalmente as bolsas?, afirma.