Analistas apontam o sucesso da Petrobras Mesmo com o processo de abertura do mercado, a companhia ainda é muito competitiva e deve manter a posição de 14.ª do ranking mundial. Especialistas afirmam que a Petrobras possui uma infra-estrutura avançada e dificilmente será quebrada pela concorrência. Segundo estudo da Corretora Socopa, apesar das turbulências que ocorreram, a companhia obteve resultados positivos em 1999, em todos os setores em que atua. O faturamento bruto ficou em R$ 40,8 bilhões. Um crescimento significativo em relação a 1998, quando faturou R$ 29,3 bilhões. Mercado interno alavanca a empresa No primeiro trimestre desse ano, a Petrobras atingiu um lucro de R$ 2,3 bilhões, 31% maior do que o obtido em todo o ano passado. Outro atrativo para o investidor está ligado ao aumento da produção interna da Petrobras. O analista da corretora, Gregório Mancebo acredita que até 2005 a companhia irá atender 90% das necessidades do Brasil. Tecnologia reforça a receita e é mais um fator positivo para a empresa Como a maior parte do petróleo brasileiro está no mar, a empresa se especializou em exploração de águas profundas. Isso permitiu à Petrobras participar de explorações em diversos países, aumentando sua receita. Além disso, a Petrobras está ampliando seu leque de atuações e entrando no setor de energia. O analista de investimentos da Coinvalores, Marco Aurélio Barbosa, afirma que a Petrobras está ganhando com a elevação do petróleo no mercado externo. Ao firmar parcerias para a exploração de novos campos, a estatal também garante sua expansão. De qualquer forma, diz Barbosa, o investidor não pode pensar no curto prazo, e é preciso ficar com o papel por, no mínimo, um ano. Gilberto Pereira de Souza, analista da Sudameris Corretora também acredita que a Petrobras é deve apresentar aumento de rentabilidade nos próximos anos. Um dos pontos que favorecem esse cenário é o aumento da produtividade interna. Para ele, o grande destaque nos próximos anos será a participação substancial da companhia na exploração do gás natural.