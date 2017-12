Analistas apostam na queda da Selic A decisão do Federal Reserve (Fed), o banco central norte-americano, de manter os juros em 6,50%, anunciada na semana passada, é bastante positiva para mercados emergentes como o Brasil. Como as taxas da maior economia do mundo não subiram, analistas entendem que o momento é favorável para o Banco Central (BC) reduzir a taxa Selic. O economista-chefe da Sul América Investimentos, Luiz Carlos Costa Rego, diz que, com a manutenção dos juros norte-americanos, o custo de captação de recursos no exterior por empresas brasileiras não vai ser afetado, o que é importante para um País que precisa de dólares para fechar o buraco de suas contas externas. Por conta disso, ele acredita que há espaço, sim, para uma nova redução da taxa Selic, hoje em 17,50% ano. Segundo Costa Rego, como a ata do Copom justificou a adoção da tendência de baixa em virtude das incertezas em relação às reuniões da Opep e do Fed, o momento é de baixar os juros, pois os dois eventos já ocorreram. Ele entende que a decisão do Fed foi muito positiva. Em relação ao petróleo, ainda que os preços não tenham caído depois da opção pelo aumento da produção do produto, a tendência para os próximos meses é de queda. Por conta desses fatores, ele entende que os juros podem cair para 17%. E no fim do ano, se o cenário externo seguir tranqüilo, as taxas poderão ficar entre 15,5% e 16%. O economista-chefe do banco J.P. Morgan, Marcelo Carvalho, também vê espaço para a queda dos juros, lembrando que as taxas reais ainda estão muito elevadas. Ele acredita que o BC pode reduzir os juros agora para 17%. Um novo corte nas taxas ocorreria apenas em dezembro. Nos próximos meses, lembra ele, pode haver alguma pressão sobre a inflação, em razão do reajuste das tarifas públicas e do provável aumento dos combustíveis. Além disso, é possível que a instituição não queira reduzir as taxas nos meses próximos da eleição, para que não haja questionamentos em relação ao motivo da decisão. Carvalho acredita que, em dezembro, os juros podem atingir 16,5%. 2001 e 2002 Na avaliação do economista-chefe do Lloyds Bank, Odair Abate, se até o final deste ano há folga, depois o espaço para a queda das taxas será pequeno. "A estimativa atual de 3,9% de inflação este ano é muito próximo da meta de 4%", afirma. Luiz Rabí, do BicBanco, explica que as decisões de política monetária, como fixar o patamar das taxas de juros, só têm efeito no crescimento depois de um período que vai de seis a nove meses. Portanto, qualquer decisão que o Comitê de Política Monetária (Copom) do BC tome sobre as taxas a partir do próximo semestre, já estará tendo impacto nos índices de inflação de 2001. "Novo espaço para a retomada de queda dos juros somente no final do primeiro semestre do próximo ano", destaca Rabí. "Isso depois de juros parados por uns seis meses", acredita. O cenário para 2002, porém, é totalmente diferente e, a partir dos dados do relatório que prevêem uma inflação de 0,1% com as atuais taxas de juros, haverá muita folga para a queda dos juros até lá. Isso porque a meta para aquele ano, que foi fixada pelo governo nesta última semana, é de 3,5%. "Vai sobrar espaço para a redução dos juros em 2002", acredita Rabí. Para Abate, "se o Banco Central vai ter que olhar com carinho ao fixar os juros este ano, a partir do próximo poderá retomar as quedas expressivas".