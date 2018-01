Analistas avaliam ações da Sabesp Na semana passada, a composição do Índice da Bolsa de Valores de São Paulo, Ibovespa, foi alterada. A principal mudança foi a saída dos recibos de Telebrás e o aumento do número de ações que compõem o Índice. Passou de 44 para 56. Outro aspecto importante do novo Ibovespa é a pulverização. Isso significa que cada ação tem uma participação menor na variação do Índice. O que antes ficava concentrado em Telebrás, que detinha 43,41% do Ibovespa, agora está espalhado entre as outras ações. Só para se ter uma idéia Telesp mantém 14,15%, a maior participação no índice atualmente. Dos nove papéis que estrearam no Ibovespa, apenas três não são de empresas relacionadas com o antigo sistema Telebrás: Acesita PN, Globo Cabo PN e Sabesp ON. São, portanto, a novidade de fato, porque os demais já integravam o índice, na medida em que estavam contidos no recibo da Telebrás. Na análise de Júlio Ziegelmann diretor de Renda Variável da BankBoston Asset Management, entre esses três papéis, o da Sabesp é o único recomendado. Ele estipula um preço-alvo de R$ 245,00 para a ação, num horizonte de até 12 meses. O preço-alvo corresponde ao preço que a ação deve atingir, na opinião do analista, no período fixado. Trata-se de uma perspectiva de valorização para ação, pois, na sexta-feira, ela estava cotada em R$ 156,00. Isso representa alta de 57,05% no período analisado. Marco Aurélio Barbosa, analista-chefe da corretora Coinvalores, também considera esse papel uma opção de investimento. Estudo da empresa feito em janeiro definiu um preço-alvo de R$ 275,00, a ser atingido até o fim do ano. Dessa forma, assim como o BankBoston, a Coinvalores também tem perspetiva de valorização para o papel. Neste caso, de 76,28% sobre a cotação de sexta-feira. De acordo com os analistas, o potencial de Sabesp ON é grande, pois não há outras ações disponíveis com suas características. Eles afirmam que o grande atrativo do papel é a perspectiva de privatização da empresa. Além disso, a empresa recebe investimentos, porque presta serviço utilizado na medição do índice de qualidade de vida. Como o bom desempenho deste índice é uma das condições para liberação de empréstimos por organismos internacionais ao País, a empresa tem facilidades para levantar recursos. Marco Aurélio Barbosa faz apenas uma ressalva: "Enquanto persistir estatal, a empresa carregará risco político." E isso pode ter maior influência nas próximas análises da empresa, caso ela não seja privatizada. Sabesp ON é um papel com participação de 0,656% no Ibovespa. Na semana passada, o Índice acumulou queda de 2,1% e, em 12 meses, a variação está positiva em 31,4%. Sabesp ON teve queda de 8,5% na semana passada. Em 12 meses, a valorização foi de 0,7%. Vale destacar que a empresa teve prejuízo em 1999. Porém os analistas esperam que ela tenha lucro este ano. Isso porque a empresa aumentou receita ampliando a atuação em Osasco.