Analistas avaliam decisão do Copom O Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu hoje manter a taxa básica de juros - Selic - em 16,5% ao ano, sem indicação de um viés. O diretor de Política Monetária do Banco Central, Luiz Fernando Figueiredo, disse há pouco que o Copom tomou essa decisão com base nos últimos índices de inflação e afirmou que o Comitê continuará avaliando o impacto dos indicadores econômicos sobre a trajetória futura da inflação. A manutenção da taxa básica de juros em 16,5% ao ano não era um consenso entre os analistas do mercado financeiro. Entre os que apostavam em uma estabilização da taxa, os principais argumentos confirmam a justificativa do Copom - pressão nos índices de inflação, incertezas em relação ao preço do petróleo e a situação econômica da Argentina. O número de analistas que apostavam em manutenção da Selic começou a aumentar a partir da divulgação dos últimos números de inflação. O resultado mais recente foi o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), referente à segunda quadrissemana de agosto. O resultado, de 1,87%, foi a maior alta do ano e o mais elevado desde a terceira quadrissemana de janeiro de 1996, quando o IPC foi de 2,07%. A alta no preço do petróleo também era vista como um fator de preocupação. Isso porque o custo do óleo pode afetar os índices inflacionários no Brasil e nos Estados Unidos. Hugo Penteado, economista-chefe da ABN Asset Management, que apostava em uma manutenção do juros com viés de baixa, afirma que a decisão de cautela do Copom reflete uma preocupação com os índices de inflação e alta no preço do petróleo. A manutenção dos juros também era esperada por Gina Baccelli, economista da Lloyds Asset Management. A executiva afirma que a atitude do Copom foi a mais sensata, já que o movimento de alta da inflação ainda não terminou. "O Copom vem reduzindo os juros de maneira muito forte os juros. Essa parada foi a melhor decisão, pois um novo corte poderia favorecer ainda mais a alta nos preços", afirma. Redução da Selic não surpreenderia analistas Caso o Copom tivesse decidido por mais um corte na Selic, a decisão não deixaria os analistas surpresos, pois existiam fatores favoráveis a mais um corte de juros agora. O principal deles é a diminuição do risco Brasil. Isso quer dizer que o investidor estrangeiro aceita rendimentos menores em aplicações de papéis da dívida brasileira e de empresas privadas, em função de uma diminuição do risco desses ativos. Marcelo Alain, economista-chefe do Banco Inter American Express, que apostava em queda dos juros em 0,5 ponto porcentual, afirma que a redução do risco Brasil pode ser comprovada pelas últimas notícias do mercado internacional. "A reavaliação do rating da dívida brasileira, com expectativa de melhora, e o sucesso da operação de emissão de bônus globais do governo brasileiro, com vencimento em 40 anos, são exemplos dessa tendência", explica. Juro estável nos EUA favorecia queda da Selic A manutenção dos juros nos EUA também era considerada favorável ao corte da Selic. O banco central norte-americano (FED) vem promovendo uma política de alta das taxas de juros para conter o aquecimento da economia no país e frear a alta nos índices de inflação. Desde junho do ano passado, o FED já subiu a taxa seis vezes, passando os juros de 4,75% ao ano para 6,5% ao ano. A última alta aconteceu em maio desse ano. Diante dos últimos indicadores da economia norte-americana, que indicavam desaceleração suave, o FED decidiu por manter sua taxa em 6,5% ao ano. "A decisão divulgada ontem era mais um fator positivo para a redução da Selic", diz Robério Costa, economista sênior do Citibank. Ele acredita que o Copom poderia ter aproveitado o momento para reduzir a Selic, e que a taxa anual de juros deve chegar em 15% no final do ano. Nova reunião do Copom será em 19 e 20 de setembro A decisão do Copom de não colocar viés de baixa na taxa significa que a taxa básica Selic será novamente avaliada apenas na próxima reunião do Comitê, marcada para os dias 19 e 20 de setembro. De acordo com Marcelo Carvalho, economista do JP Morgan, que já previa a manutenção da Selic, a próxima decisão do Copom deve tomar por base, principalmente, o recuo dos índices de inflação. "Caso a alta no preço do petróleo tenha um impacto maior na inflação, o Comitê deve continuar mantendo uma postura de cautela em relação à queda das taxas de juros", afirma o economista. Ele lembra que o cenário externo também será avaliado pelo Copom, porém com peso menor. De acordo com Carvalho, a situação econômica da Argentina ainda é motivo de apreensão. Porém, a expectativa é que a influência dos acontecimentos no país vizinho tenha uma influência menor no mercado brasileiro, caso o cenário continue estável. "Se não acontecerem grandes alterações no mercado argentino, o impacto das notícias de lá influenciam apenas pontualmente o mercado brasileiro", explica. Veja abaixo o que é a taxa Selic e como ela influencia os juros. E, na seqüência, balanço de como estão as taxas de juros ao consumidor e para empréstimos de pessoas físicas.