Analistas avaliam que faltou corte de gastos no pacote Faltou o lado do corte de gastos correntes. Essa é a síntese da opinião dos economistas do mercado financeiro entrevistados pela Agência Estado sobre as medidas do pacote fiscal anunciadas nesta quinta-feira pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega. No anúncio, Mantega citou basicamente medidas de desoneração tributária e a criação de um fundo para subsidiar a construção civil (veja mais informações nos links ao lado). Sobre o que o governo fará para reduzir os próprios gastos, no entanto, nem uma palavra. Nesse quesito, as afirmações de Mantega caminharam no sentido de medidas para aumentar a arrecadação por meio de um maior rigor na cobrança de impostos. E de eventuais mudanças para acelerar a cobrança da dívida ativa da União. "Por enquanto, o governo só anunciou o que depende dele sem maiores esforços. O que precisa ser feito com maior determinação, que é o corte de despesas na própria carne, por enquanto não temos nada", avalia o economista Júlio Callegari, do JP Morgan. "A parte dolorosa, a parte difícil de executar, não está lá", completa. A percepção, até o momento, é de que o anúncio apenas de "medidas positivas" parece mais uma decisão política. Pouca gente acredita, por exemplo, que a compensação para as medidas de desoneração possa vir apenas de um maior rigor na cobrança de dívidas e tributos por parte da União. O problema, afirmam, é que as propostas de cortes de despesas que apareceram até o momento foram apenas balões de ensaio. E ficaram de fora do anúncio feito hoje. "Esse tipo de anúncio acaba criando mais ruído do que esclarecimento. Parece que há um lado do governo que quer fazer o País crescer mais de maneira estrutural, promovendo cortes de gastos, e parece que há outro lado querendo um crescimento rápido, imediato. Se olharmos bem, parece que não há uma linha a ser seguida. E isso reflete uma pressão que o governo vem sofrendo desses dois lados", avalia o economista chefe da Itaú Corretora, Guilherme da Nóbrega. "No final das contas, ainda não dá para concluir nada do que será afinal o pacote de ajuste fiscal do governo." Para a economista-chefe da Mellon Global Investments, Solange Srour, além de serem insuficientes, as medidas podem representar a repetição de uma fórmula que o governo já utilizou em momentos passados e que, na prática, não surtiram efeito significativo no investimento: a desoneração ruidosa para alguns setores e o aumento silencioso de tributos para outros. "O governo não está em condições de abrir mão de nada. Como ninguém parece muito entusiasmado com o corte gastos, é possível que haja elevação de outros tributos", diz. A falta da contrapartida às desonerações, no anúncio do ministro, acabou suscitando mais dúvidas do que certezas no mercado, que ainda aguarda um posicionamento definitivo sobre a questão da redução das despesas. "Todas as medidas que podem ser implementadas nesse sentido são para 2008 em diante e a renúncia anunciada pelo Mantega é para 2007. Na prática, ou haverá elevação de tributos ou um aumento do PPI e sua inclusão no superávit primário, o que também não é animador", diz Srour. A economista-chefe do Espírito Santo Investment, Sandra Utsumi, também critica a forma como o pacote fiscal vem sendo divulgado. "Fica muito difícil avaliar o impacto real das medidas se o governo só nos dá algumas peças do quebra-cabeça. Além disso, fica parecendo que a redução dos gastos ficou para segundo plano, e essa parte é, sem dúvida, a mais importante?, analisa.