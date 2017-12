Analistas avaliam queda de juros Alguns analistas já se manifestam a respeito da queda, anunciada agora há pouco, da taxa de juros básicos da economia, a Selic. Veja os comentários abaixo. Professor Carlos Thadeu de Freitas Gomes, economista do IBMEC e ex-diretor do Banco Central (BC) O professor do Instituto Brasileiro do Mercado de Capitais (IBMEC) avalia que, ao reduzir os juros básicos da economia em meio ponto percentual, o Banco Central está fazendo uma aposta que o cenário internacional irá melhorar. "O problema é que, apesar dos últimos indicadores externos, principalmente da economia americana, serem positivos, o quadro ainda não foi totalmente definido", alerta Freitas Gomes. O economista do IBMEC acredita que a principal intenção do governo seja incentivar o crescimento. "O risco é que o cenário externo não vá na direção esperada", lembra Freitas Gomes. No entanto, o mais importante agora, na avaliação de Freitas Gomes, seria esperar uma reação mais firme das exportações, o que ainda não aconteceu. "Crescimento econômico apenas através de crédito interno, com venda de bens de consumo não é a melhor saída", diz. Na opinião do ex-diretor do BC, teria sido mais aconselhável esperar o quadro externo se consolidar para decidir uma nova redução dos juros. José Alfredo da Justa, diretor da Liberal Asset Management do grupo Bank of America O executivo disse que não ficou surpreso com a redução dos juros básicos pelo BC. No entanto, da Justa admite que esperava uma nova redução apenas na reunião do Copom marcada para a semana que vem. "Havia espaço mesmo para uma nova queda porque a inflação está sob controle, até abaixo da meta, e a economia precisa crescer". Ele acredita que ainda há espaço para uma nova redução dos juros. "Nossa taxa Selic ainda é muito alta comparada com outros mercados emergentes", disse da Justa. Ele lembrou que no México, por exemplo, os juros são de 14% ao ano, com inflação de 10% ao ano. Marco Aurélio Grillo, diretor de Asset Management do Banco Fleming Graphus Para o analista, a queda dos juros foi coerente, previsível e lógica. Segundo ele, o Banco Central praticou aquilo que tinha sinalizado desde a última reunião do Copom, afirmou. Além disso, Grillo cita como fatores favoráveis à queda da Selic, a estabilidade dos juros nos EUA, dos preços do petróleo, e a continuidade da divulgação positiva de dados sobre a economia brasileira. "Esses indicadores estão contribuindo com a política do BC de que podemos conviver com um patamar com juros mais baixos", afirmou o diretor do Flamming Graphus. Ele ainda cita o câmbio, que aumentou seu fluxo e manteve-se em níveis considerados desejáveis. Professor William Eid, FGV O professor de mercado financeiro da FGV, Willian Eid, acha que a nova redução da taxa Selic de 17,5% para 17% ao ano pode indicar uma tendência firme de queda dos juros brasileiros. Ele avalia que o Banco Central tem todas as condições para manter esta postura nas próximas reuniões do Comitê de Política Monetária. Ele explica que o cenário externo era a maior preocupação do governo. Os últimos dados da economia dos EUA mostram porém, uma desaceleração suave, o que afasta o risco de novas turbulências no mercado internacional. O professor da FGV acredita que até o final do ano, a taxa Selic possa cair entre 1 e 1,5 ponto porcentual. Leia mais de como a queda na Selic afeta o bolso do investidor e do consumidor a seguir.