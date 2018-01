Analistas avaliam Telesp Celular Termina em 9 de junho o prazo para quem quer se desfazer das ações da Telesp Celular Participações ON. No início do mês, a Portugal Telecom, controladora da empresa, anunciou que vai recomprar as ações ordinárias - que dão direito a voto. Hoje, a cotação está em R$ 25,35, mas até o final do prazo, a controladora vai pagar R$ 30 por lote de mil ações. De acordo com Júlio Ziegelmann, diretor de renda variável da BankBoston Asset Management, o acionista deve comparar estas ações com um papel de renda fixa prefixado. Isso porque já se sabe qual o valor máximo a que chega a ação e também o prazo. "Depois do leilão estas ações vão perder liquidez, ou seja, capacidade de negociação. O investidor que ficar com o papel vai ter muita dificuldade para trocá-lo", afirma. O diretor de renda variável do HSBC Asset Management , Jorge Misumi, aconselha os investidores a trocarem as ações ordinárias (ON) pelas preferenciais (PN) da empresa. Na avaliação da HSBC Asset Management, o preço-alvo esperado para as ações preferenciais da Telesp é de R$ 40,00. Hoje a cotação está em R$ 24,00. "Com isso, o investidor tem uma perspectiva de ganho de 66,66%", afirma Misumi. Além disso, o diretor destaca que as ações preferenciais da Telesp Celular Participações continuará com boa liquidez.