Analistas comentam sobre potencial dos BDRs Para analistas de mercado, a variação dos BDRs - recibo de ações da Telefónica espanhola- na Bolsa de São Paulo estará ligada ao comportamento das ações da empresa em Madri. Isso significa que, caso ocorra alta dos papéis da empresa na Espanha, os investidores tendem a comprar BDRs no Brasil para manter as cotações das ações da mesma empresa, embora negociadas em países diferentes, estáveis, ganhando com as diferenças nas cotações. Segundo Alexandre Gartner, analista-chefe do Banco Santander, as ações da Telefónica em Madri possuem bom volume de negociação, além de serem atrativas e interessantes. O analista Eduardo Hajime, da Sudameris Corretora, concorda. Para ele, os investidores devem manter os BDRs em carteira e monitorar o comportamento da Telefónica em Madri. Segundo Hajime, as ações da empresa espanhola possuem um potencial de valorização expressivo em Madri, o que torna os BDRs uma boa oportunidade. No entanto, como pondera o analista-chefe do Banco Pactual, Ricardo Kobayashi, os BDRs vão registrar níveis diferentes de interesse por parte dos investidores. Os fundos de pensão, por exemplo, não devem buscar os papéis, pois têm isenção do Imposto de Renda nas movimentações de ações nacionais. Esse benefício não se estende aos BDRs da Telefónica, por se tratar de uma companhia estrangeira. Kobayashi disse que os investidores externos, por sua vez, não terão interesse em adquirir os papéis, já que podem comprar a ação da Telefónica direto em Madri. Com isso, segundo ele, buscarão BDRs os investidores que procuram uma diversificação de risco em relação a ações brasileiras. O diretor da BES Securities, Rondon Pinto, utilizou o mesmo raciocínio para medir o potencial dos novos papéis. Já que o mercado é composto, em sua maioria, por investidores estrangeiros, fundo de pensão e administradores de carteira, as transações com os papéis ficarão restritas às arbitragens (equalização das taxas nas diferentes bolsas). Ele considera que os BDRs terão volume de negócios reduzidos no curto prazo, mas que, com o maior progresso do mercado de capitais e a mudança do perfil do investidor, esse quadro pode se alterar. Não deixe de conferir no link abaixo a matéria sobre o que fazer com suas ações da Telesp ou Tele Sudeste Celular.