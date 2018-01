Analistas crêem que corte de juros seria precipitado É consenso, entre analistas ouvidos pela Agência Estado, que não deverá ocorrer corte de juros na próxima reunião do Conselho de Política Monetária (Copom), marcada para a próxima semana. A avaliação é de que o risco de retomada de inflação, com um eventual corte, seria muito alto. "Parece um pouco precipitado, logo após a elevação de juros no final do ano, já estarmos especulando sobre a possibilidade de uma redução de juros futura. A resposta da economia em relação ao juro estende-se por seis a nove meses", opina o economista-chefe do ABN Amro Asset Management, Hugo Penteado. "Quando as taxas de juros foram elevadas no final do ano passado, a economia mostrava sinais de reativação em vários dados: vendas no varejo (calculadas pelo IBGE, onde, embora a série seja curta, a tendência nas variações anuais de alta é nítida), criação de emprego, produção industrial, vendas de veículos, etc. Não se trata apenas do impulso das exportações e sim do seu efeito multiplicador para toda a economia, além, é claro, da forte queda nos juros reais, que acabou estimulando a demanda agregada doméstica", argumenta. Para o economista Guilherme da Nóbrega, do Banco Fibra, reduzir os juros nesse momento "seria um desperdício, afinal, já pagamos o custo da alta e o melhor é ter paciência, para promover uma queda em fevereiro ou março". Embora acredite que o Copom não vai alterar os juros na reunião da semana que vem, a economista da Tendências Consultoria Maristela Ansanelli ressalva que "não será descartável a adoção de uma postura mais conservadora da instituição, promovendo um aumento de juros?. "O mercado não se surpreenderia. Pelo contrário, reagiria bem se tivesse uma alta. Argumentos técnicos há tanto para aumentar a Selic quanto para manter", opina. O economista-chefe do Banco Safra, Eduardo de Faria, pensa que o Copom deveria manter os juros, mas projeta que, de fato, será promovido um aumento entre 0,5 e 1 ponto porcentual. "O núcleo da inflação está entre 17% e 18% ao ano e não há sinalizações de que cairá para 9% ou 10%. Por isso, com esse risco de inflação, o Copom deve elevar os juros", prevê. Ele considera, porém, que o juro de 25% ao ano já é suficiente para que se busque o patamar desejado de inflação. Além disso, Faria afirma que a alta da taxa garantiria maior credibilidade à nova direção do Banco Central. "Mostraria ao mercado que o governo Lula não é um impeditivo para que o Copom tenha autonomia para elevar os juros, quando for preciso", justifica. "Teria um bom efeito psicológico sobre o mercado", complementa. O economista-chefe do Unibanco Asset Management, Alexandre Mathias, avalia que um aumento dos juros em 0,5 ponto porcentual também permitirá conter a expectativa de inflação, principalmente na ponta dos formadores de preços. "Há uma diferença entre o mercado financeiro e os agentes formadores de preços, como os varejistas. Estes não têm o grau de sofisticação analítica e acesso de dados que os analistas de mercado têm. São movidos por iniciativas próprias e, como no último trimestre de 2003, a inflação subiu 6,5%, podem promover novos reajustes em janeiro", explica. "Por isso, é preciso promover um choque, via aumento de juros, para que esses agentes percebam que não houve retomada de atividade econômico e nem há espaço para reajuste de preços", sustenta. "Ainda estamos em uma faixa de risco alta, e se o governo conseguir reduzi-la ao máximo, podemos reduzir os juros em 3 ou 4 pontos porcentuais em abril ou maio, de forma estruturada", complementa Mathias.