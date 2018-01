Analistas da Receita Federal fazem paralisação de dois dias

Nesta terça-feira, 26, e quarta-feira, 27, os analistas tributários da Receita Federal paralisarão as atividades em todo o País, para aguardar a apresentação formal da proposta de reestruturação salarial que será encaminhada ao Ministério do Planejamento ainda esta semana, segundo a categoria. Entre os pleitos estão a construção de um plano salarial e a instituição do bônus de eficiência.

Durante a paralisação, não serão realizados atendimentos nas unidades da Receita Federal em todo o País. Além disso, será suspenso o atendimento ao contribuinte, não serão efetuadas a Emissão de CND, o Parcelamento de Débitos, a recepção de documentos Malha Fiscal, a Emissão de Darf e GPS, entre outros. Também serão paralisados os serviços nas Alfândegas e Inspetorias, como Despachos de Exportação, Conferência Física, Trânsito Aduaneiro, Embarque de Suprimentos, Vigilância Aduaneira, Repressão entre outros.

Para a presidente do Sindireceita, Sílvia de Alencar, o subsídio da categoria está defasado em 30% e a proposta apresentada inicialmente pelo governo não atende aos analistas tributários. "Precisamos avançar em questões estruturantes da Carreira de Auditoria como o padrão remuneratório, a construção de uma proposta concreta de Bônus de Eficiência e de definição de atribuições. Os Analistas Tributários não aceitarão serem submetidos a um acordo que não reconheça a importância do cargo", afirma.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No País, a Receita conta com mais de 8 mil analistas-tributários atuando em agências, centros de atendimento, delegacias, alfândegas, inspetorias e postos de fronteiras. Durante a paralisação, os servidores da Receita irão aguardar a apresentação da proposta formal do governo e analisar e discutir novas paralisações, caso a proposta não contemple os pleitos da categoria.