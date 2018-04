Analistas de Londres prevêem piora na Argentina A situação na Argentina vai piorar ainda mais, avaliam analistas do mercado financeiro de Londres. Eles prevêem que o país, sem conseguir o ajuda financeira internacional, poderá ser assolado pela hiperinflação, correndo o risco de novas crises institucionais. Segundo eles, o perigo de um forte contágio financeiro no Brasil está praticamente afastado. "Chegamos num estágio no qual tudo é possível acontecer na Argentina", disse o diretor de finanças públicas da agência de classificação de risco Fitch Ratings, Richard Fox. Segundo ele, o país passa por uma fase muito semelhante à vivida entre 1989 e 1991, quando sucessivos pacotes econômicos tentaram, em vão, controlar a espiral inflacionária. Esse processo somente foi encerrado com a adoção da paridade do dólar com o peso. "A Argentina tem apenas duas opções: ou obtém ajuda financeira externa através do FMI ou continua imprimindo dinheiro para financiar o seu orçamento", disse o analista. "Como o apoio do FMI não virá enquanto não houver um sólido compromisso das províncias para equilibrar os gastos, a saída será imprimir dinheiro, o que poderá trazer a hiperinflação." Ele salientou que a questão das províncias continua sendo o fator-chave para a Argentina. "Trata-se de uma questão basicamente política, pois se o Duhalde não conseguir fechar um acordo com as províncias, o país continuará isolado, sem apoio da comunidade financeira", disse. Segundo Fox, "na atual situação, nenhum novo plano econômico conseguirá funcionar". A eventual adoção de um câmbio fixo de 3,50 pesos poderá ter vida curta. "Trata-se de uma taxa até mais desvalorizada do que a atual, mas com a hiperinflação, quanto tempo ela resistirá?" Segundo ele, a eventual redução do imposto sobre todos os produtos poderá até estimular a atividade econômica no curto prazo. "Mas os argentinos vão continuar tentando todos os meios de converter o dinheiro em dólares em remetê-los ao exterior." O analista disse que o impacto da crise argentina sobre o Brasil continuará sendo limitado, mas observou que a percepção de risco para a América Latina está sendo afetada, ainda mais depois dos recentes eventos na Venezuela. Para o analista do CSLA Emerging Markets, Sebastian Taylor, "agora é que as coisas na Argentina vão começar a piorar". "O FMI não deve abandonar as suas exigências para oferecer uma ajuda financeira, o país não está entre as prioridades do governo norte-americano, a classe política argentina não consegue se entender e a população continua batendo as panelas nas ruas", afirmou. "A combinação desses fatores é imprevisível, mas certamente muito grave." Taylor, no entanto, disse que a economia brasileira está imune à crise do país vizinho. "Os mercados já deram mostras que sabem distinguir a situação de cada país", afirmou. "A situação brasileira é muito diferente, o país conta com fundamentos muito mais sólidos e o perigo de contágio está totalmente afastado."