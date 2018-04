Analistas de NY apostam na minirreforma Apesar do calendário político complicado, devido às eleições presidenciais, muitos setores em Nova York apostam na aprovação da minirreforma tributária até o final do ano. "Essa é uma questão urgente. É fundamental e estou confiante que a minirreforma tributária sairá", disse à Agência Estado o presidente da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos em Nova York, Sérgio Millerman. "Não sou favorável ao instrumento da medida provisória por princípio, mas acredito que se for necessário, o presidente terá de utilizar esse instrumento para garantir essa minirreforma", acrescentou. Para Millerman, a minirreforma não vai resolver todos os problemas do País, mas vai garantir que as exportações brasileiras voltem a crescer no curto prazo. "Vai desencarecer o produto brasileiro, dando condições ao exportador brasileiro de aumentar suas vendas ao exterior", defendeu. "O ideal seria uma reforma ampla, mas não podemos esperar mais. É preciso conseguir aprovar essa minirreforma e acabar com a cumulatividade de impostos, diminuindo os custos para o produtor brasileiro", afirmou Millerman, que acredita haver apoio político dos principais partidos sobre a questão. Na opinião do chefe de pesquisa econômica para a América Latina da consultoria IDEAglobal, Ricardo Amorim, a minirreforma será fundamental para garantir a obtenção das metas estabelecidas no acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI) em 2003. "O calendário eleitoral torna a aprovação da minirreforma tributária difícil, mas em 1998, quando o Brasil passava por situação econômica semelhante, uma série de medidas impopulares que elevaram a arrecadação de impostos foi aprovada. Dado que o governo vem discutindo essa minirreforma tributária, a sua aprovação é bem possível", afirmou Amorim. Boatos sobre pesquisas Correm também nas mesas de operações de vários bancos em Wall Street os boatos de recuperação do candidato do PSDB, José Serra, e queda expressiva de Ciro Gomes, que seriam mostrados por pesquisas a serem divulgadas neste final de semana. "Se esses boatos se confirmarem em relação às próximas pesquisas, a subida de Serra nas intenções de voto poderá dar a ele chances reais de uma virada, com recuperação do real e o C-bond", afirmou o diretor de pesquisa para mercados emergentes do Barclays Capital, José Barrionuevo. "Acreditamos que o Serra precisa estar a apenas cinco pontos porcentuais de distância até o final deste mês para ter uma chance de superar Ciro Gomes e disputar o segundo turno", afirmou.