Analistas de NY se mostram otimistas após reunião Depois de ter conseguido o apoio, embora vago, dos bancos comerciais em reunião na sede do Federal Reserve de Nova York, o presidente do Banco Central brasileiro, Armínio Fraga, injetou uma boa dose de tranquilidade em analistas de Wall Street, que compareceram em grande número a uma reunião com Fraga na sede do Banco Goldman Sachs. "O apoio dos bancos comerciais obtido hoje foi um evento bastante favorável para o Brasil e espero que novos eventos positivos venham ocorrer", afirmou à Agência Estado o economista-chefe para América Latina do Merrill Lynch, Miguel Palomino, logo após a reunião com Fraga. "Haverá dias em que o mercado estará feliz e haverá dias em que o mercado estará mais nervoso. Ainda estamos em um período de incertezas, mas no geral a tendência agora para o Brasil deverá ser positiva", afirmou Palomino. Segundo o economista-chefe para mercados emergentes do Banco ING, Larry Krhon, Fraga fez uma exposição aos analistas de Wall Street sobre a situação da economia do Brasil, sobre o acordo com o FMI, sobre o apoio obtido hoje dos bancos comerciais e também das perspectivas para o cenário político. "Ele (Fraga) disse que está confiante nas perspectivas econômicas para o Brasil, independentemente de quem venha vencer as eleições, inclusive se for qualquer candidato de oposição", afirmou Krhon. Na opinião do economista para Brasil do Lehman Brothers, Paulo Vieira da Cunha, a reunião com analistas de bancos de investimento foi muito importante para reverter as expectativas. Agora, com o apoio dado hoje pelos bancos comerciais, há uma expectativa positiva de que as instituições vão dar uma trégua na redução da exposição ao Brasil. E em vez de apostas negativas, que prevaleciam recentemente de que os bancos continuariam se retraindo, agora há uma expectativa positiva de que os bancos não só mantenham a exposição mas voltem também a retomar as linhas de crédito", afirmou Vieira da Cunha. Ele espera ainda que, com a perspectiva de estabilização do crédito de comércio exterior no Brasil, especialmente com os recursos anunciados pelo BNDES e Banco Central, o câmbio também possa se estabilizar. O especialista do Lehman Brothers também classificou como "excelente" a reunião com analistas de Wall Street em que o presidente do Banco Central, Armínio Fraga, fez uma exposição detalhada da economia e respondeu a várias perguntas de jornalistas. A reunião com os analistas durou mais de duas horas e foi organizada pelo diretor de pesquisa econômica e estratégia do Banco Goldman Sachs, Paulo Leme. Estiveram presentes além do Merrill Lynch, ING e Lehman Brothers, analistas do JP Morgan, Deutsche Bank, WestLB, Salomon Smith Barney, entre outros. Fraga ainda se encontra no prédio do Goldman Sachs, onde ocorreu a reunião com os analistas.