Analistas de Wall Street vão ser investigados A Securities and Exchange Comission (SEC, a CVM norte-americana) e outros órgãos reguladores dos EUA estão se preparando para lançar uma grande investigação sobre o conflito de interesses dos analistas, disseram fontes ao Wall Street Journal. A ação do principal órgão regulador de Wall Street ocorre depois de uma reunião realizada na última terça-feira entre o presidente da SEC, Harney Pitt, e o procurador-geral do Estado de Nova York, Eliot Splitzer, sobre a investigação do conflito de interesses dos analistas. A SEC tem sido criticada por sua lentidão em investigar as alegações de Splitzer em uma investigação que começou na Merrill Lynch & Co, mas foi ampliada para incluir outras firmas. Um porta-voz da SEC não foi encontrado para comentar o assunto. A investigação conjunta incluiria a New York Stock Exchange (Nyse) e o braço regulador do National Association of Securities Dealers, disseram essas fontes.