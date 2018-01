Analistas discordam de avaliação do JP Morgan Analistas de fundos e bancos de investimentos europeus consultados pela Agência Estado discordam da decisão de ontem do banco norte-americano JP Morgan de recomendar aos clientes que reduzam a posição de títulos da dívida brasileira. Segundo eles, o comportamento dos preços dos títulos do País será determinado principalmente pelos próximos passos do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, inclusive pela escolha da nova equipe econômica. Como a expectativa geral para esses eventos é positiva, os papéis da dívida têm condições de se valorizarem no curto prazo. O chefe para mercados emergentes do fundo de investimentos alemão Commerz Asset Management, Harald Eggerstedt, disse que decidiu manter a exposição ao Brasil em "slightly overweight" (levemente acima da média). "É bem verdade que as pessoas estão ficando um pouco nervosas com a demora na definição da nova equipe econômica e as posições ainda muito vagas sobre temas econômicos importantes, como a inflação", disse Eggerstedt. "Mas nos mantemos confiantes que com a divulgação dos nomes e a continuidade dos sinais de ortodoxia manifestados até o momento pelo PT, os papéis brasileiros poderão ganhar mais terreno até o final do ano." Segundo ele, ainda é cedo para se avaliar as perspectivas para os títulos soberanos nos primeiros meses de 2003. "Será um ano repleto de desafios para a economia brasileira, com a inflação em alta, restrição orçamentária e as incertezas com o cenário mundial", afirmou. "Mas, novamente, as decisões do novo governo vão calibrar o grau de confiança dos investidores." O chefe de pesquisa do fundo de investimentos britânico Ashmore Investment Management, Jerome Booth, diz que mantém o otimismo em relação às perspectivas de recuperação dos preços da dívida brasileira. "Até o final de outubro, o mercado teve uma visão míope da conjuntura do país, exagerando no negativo, mas desde então começou a se ajustar mais ao fatores reais", disse Booth. "Acredito que após o anúncio da nova equipe econômica e o maior detalhamento da postura do novo governo para a economia, os C-Bonds poderão ganhar cerca de 5% e seguir numa trajetória de recuperação sustentável." O diretor do banco de investimentos português Finantia, Miguel Guiomar, é mais cauteloso, mas também aposta numa tendência de recuperação dos títulos no curto prazo. "Os C-Bonds foram ontem afetados negativamente pela divulgação dessa nota do JP Morgan, pelo comportamento baixista dos mercados acionários e também por alguns sinais contraditórios em relação à escolha da nova equipe econômica", afirmou. "É óbvio que os papéis vão reagir de acordo com os atos e declarações do futuro governo, mas acredito que eles serão positivos e os spreads irão cair."