Analistas divergem sobre preço da gasolina com mais álcool Diferentemente do que prevê a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), a pesquisadora Mirian Bacchi, do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Cepea/Esalq) não espera uma queda no preço da gasolina, em função do aumento da parcela de álcool adicionada ao produto. Segundo ela, com o início do período de entressafra da cana-de-açúcar no Centro Sul do Brasil, maior região produtora do combustível do País, a tendência é de alta para o preço do álcool. "Teoricamente, pode haver uma redução no preço da gasolina, mas essa variação pode ser camuflada com o começo do aumento do preço do álcool. Portanto, ainda é muito incerto e especulativo dizer algo", afirmou Mirian. "Imagino que o governo se dispôs, com a medida, baratear o preço da gasolina e foi cauteloso se baseando em um estudo profundo sobre o assunto para evitar o desabastecimento do álcool", concluiu a pesquisadora. Representantes do Ministério da Agricultura afirmam que o preço do combustível pode sofrer redução de até 1,5% com o aumento da mistura do álcool na gasolina de 20% para 23% a partir de 20 de novembro. Com base neste cálculo, a Fipe avalia que a redução dos preços da gasolina deve provocar uma queda de 0,04 ponto porcentual na inflação mensal de São Paulo. Parcela de álcool poderia ser maior Os estoques previstos para o álcool, contudo, não apontam uma escassez do produto, mesmo considerando o período de entressafra. Neste caso, o preço do álcool não apresentaria tendência de alta. De acordo com o consultor Plínio Nastari, da Datagro Consultoria, especializada no setor sucroalcooleiro, os estoques efetivos de álcool no início da próxima safra do Centro-Sul, em maio, serão expressivos, em torno de 846 milhões de litros apenas no Centro-Sul do país. Segundo ele, uma adição de 25% de anidro na gasolina seria perfeitamente possível e sem maiores efeitos tanto no abastecimento como nos preços. O aumento de 2 pontos percentuais na adição de álcool anidro na gasolina significará um consumo extra - de 20 de novembro de 2006 até 30 de abril de 2007, quando termina oficialmente a entressafra do Centro-Sul - de 234 milhões de litros. "A medida me surpreendeu porque o Brasil poderia economizar mais se adicionasse 25% de anidro, um produto feito localmente, e reduziria seus gastos com importação de petróleo", disse. A União da Agroindústria Canavieira de São Paulo (Unica) também defendeu uma parcela maior de álcool. "A decisão é vista com bons olhos pelo setor produtivo, uma vez que representa um mercado adicional de 60 milhões de litros mensais. No entanto, o setor volta a reafirmar sua convicção da existência de base técnica para a volta imediata à normalidade, ou seja, um nível de mistura de 25%", informa documento divulgado pela entidade. "O percentual traz ganhos ambientais expressivos nas cidades, sobretudo no que diz respeito ao monóxido de carbono e à formação de gás ozônio, importantes poluentes das grandes metrópoles. Além disso, o álcool anidro é um natural redutor de preço da gasolina, o que implica impacto positivo imediato nos preços deste combustível com conhecida influência na formação dos índices de preço ao consumidor, utilizados na medição de inflação", informou. Estoques Outro fator que garantiria o abastecimento mesmo com 25% é o fato que o Centro-Sul vai deixar em pé um volume de até 3 milhões de toneladas de cana para ser processada em abril/maio, o que gerará um estoque de álcool mais que suficiente para abastecer o país. Para Amaryllis Romano, da Tendências Consultoria, a elevação da adição para 23% e não para 25% pode ser uma estratégia para sustentar o preço da gasolina. "Uma adição de mais anidro tornaria o preço da gasolina mais barato e talvez o governo queira repassar a alta do preço do petróleo para o preço do combustível nesse momento", disse.