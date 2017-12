Analistas elevam expectativa de superávit em 2003 Os bons resultados das contas externas brasileiras continuam gerando reflexos sobre as projeções do mercado. De acordo com pesquisa semanal do Banco Central, divulgada hoje, as instituições financeiras elevaram de US$ 2,65 bilhões para US$ 2,80 bilhões a projeção para o superávit em transações correntes que o País deverá registrar em 2003. O Brasil não registra superávit em conta corrente desde 1992. Especificamente sobre a balança comercial, os analistas continuam apostando que a balança fechará 2003 com um superávit de US$ 23,50 bilhões. Até novembro, a balança acumula um superávit de US$ 22,078 bilhões, conforme dados divulgados esta manhã pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Já a perspectiva para os investimentos estrangeiros diretos (IED) continua no patamar de US$ 9 bilhões. Para 2004, as analistas continuam apostando que as transações correntes brasileiras terão um déficit de US$ 4 bilhões. Em termos comerciais, eles elevaram de US$ 18,10 bilhões para US$ 18,33 bilhões a estimativa de superávit comercial. Para os investimentos estrangeiros diretos, as apostas continuam apontando um ingresso de US$ 12 bilhões em 2004. Perspectiva para o câmbio não muda As instituições financeiras consultadas pelo Banco Central mantiveram suas projeções para a taxa de câmbio para o final de 2003 e 2004. De acordo com pesquisa semanal do BC, divulgada hoje, os analistas acreditam que o dólar será cotado, no final deste ano, em R$ 3,00 e em R$ 3,25 no final de 2004. Sobre a taxa de câmbio média, as projeções são de R$ 3,08 para o dólar em 2003 e de R$ 3,13 para o próximo ano.