Analistas esperam inflação da FGV entre 0,28% e 0,45% A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga nesta quarta-feira o IGP-DI - Índice Geral de Preços-Disponibilidade Interna - referente ao mês de maio. A expectativa é de que o Índice registre uma inflação entre 0,28% e 0,45%, segundo as expectativas apuradas pela Agência Estado com um grupo de 12 instituições financeiras. Qualquer taxa dentro deste intervalo será o resultado de uma expressiva aceleração dos preços de mercado, que em abril, segundo o IGP-DI, ficaram praticamente estáveis, em 0,02%. Até aquele mês, o IGP-DI acumulava no ano uma pequena alta de 0,23% e em 12 meses, deflação de 0,77%. Este é um índice calculado entre o primeiro e o último dia do mês. Ele mede os preços que afetam diretamente a atividade econômica do País, excluída as exportações. A exemplo do IGP-M, o IGP-DI também é composto pela média ponderada do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), Índice de Preços no Atacado (IPA) e Índice Nacional da Construção Civil (INCC), calculados para o respectivo período. O IGP-M é usado, entre outras finalidades, para corrigir os contratos de aluguel e as tarifas de serviços públicos.