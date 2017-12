Analistas esperam inflação menor, mas ainda fora da meta Analistas consultados na pesquisa semanal do Banco Central (BC) esperam uma variação do Índice de Preços ao Consumidor (IPCA), a ser acumulada nos próximos 12 meses, em 5,80%. A projeção anterior apontava para uma inflação acumulada no período em 5,89%. Para o mês de novembro, cujo o resultado fechado ainda não foi divulgado, a estimativa das instituições é de que o IPCA registre alta de 0,35%. Na semana passada, a expectativa era de que o Índice ficasse em 0,38%. Para dezembro, a perspectiva também foi reduzida - de 0,46% para 0,45%. No acumulado deste ano, os analistas consultados esperam que o IPCA fique no patamar de 9,19%, inferior à projeção feita na semana passada, que era de alta de 9,23%. Ainda assim, a estimativa média do mercado está acima da meta ajustada de inflação definida pelo governo, que é de 8,50%. Perspectivas para 2004 e preços administrados Para 2004, as apostas continuam as mesmas: a inflação no próximo ano será de 6%, dentro portanto da margem de variação definida pelo governo. Oficialmente, a meta de inflação de 2004 é de 5,5%, com margem de tolerância de 2,5 pontos porcentuais, para cima ou para baixo. Para o conjunto de preços administrados, que inclui entre outros as tarifas públicas de energia e telefonia, os analistas consultados pelo BC acreditam que a inflação desses preços em 2003 será de 13% e não mais 13,47% como estimado até semana passada. Para 2004, a projeção média do mercado é de que os preços administrados terão uma alta de 7,34%, abaixo dos 7,80% estimados até semana passada.