Analistas esperam manutenção da taxa de juros A taxa básica de juros deverá se manter inalterada, em 18% ao ano, para 11 de um total de 16 analistas e economistas do mercado financeiro ouvidos pela Agência Estado. A taxa básica de juros que servirá de referência para a economia brasileira no decorrer dos próximos 30 dias será conhecida amanhã, quando se encerrará a reunião de dois dias do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central no mês de agosto. Os que apostam na manutenção da taxa de juros aliam suas posições ao conservadorismo que o Copom deverá expressar, em face à elevada taxa de câmbio e até mesmo da preocupação com o cumprimento da meta de inflação no próximo ano. É o caso do economista-chefe do Credit Suisse First Boston (CSFB), Rodrigo Azevedo. Ele espera a manutenção da taxa de juros, sem viés, e alega que o nível da taxa de câmbio, de R$ 3,10, inspira cautela com relação à inflação até 2003. "Se houvesse a percepção de que o câmbio atual é temporário, poderia haver uma redução na taxa de juros. Mas ainda não há nenhuma evidência, tanto de ordem interna como externa, de que a taxa de câmbio é temporária ou permanente", diz Azevedo. Outras cinco institituições consultadas pela Agência Estado apostam na redução da taxa de juros em 0,25 ponto porcentual, para 17,75% ao ano, ou em 0,50 ponto, para 17,5% ao ano. Entre os analistas que esperam a taxa mínima, ou corte de 0,50 ponto, estão Hugo Penteado, da ABN Asset Management, Luiz Carlos Costa Rego, do Banco Sul América, e o gerente de Asset Management do Banco BNL Brasil, Pedro Forato. Inflação Para Penteado, a taxa de juros deverá cair 0,50 ponto porcentual justamente porque a preocupação com a taxa de inflação não é mais um fator de restrição a um corte na taxa Selic. "Todos os índices de inflação desagregados confirmam o contrário do que muitos analistas têm previsto. É verdade que no curto prazo a inflação reflete pressão do câmbio, tarifas e entressafra, mas na avaliação de 12 meses, a trajetória da inflação é de queda", diz Hugo Penteado. Segundo ele, do ponto de vista do câmbio, há pouco espaço para repasse para os preços por conta da fraca demanda agregada, desemprego e perda de renda. "Apesar da deterioração do câmbio, o jogo é a favor do corte de juros", diz Penteado. NO BNL, segundo Pedro Forato, a expectativa de um corte de 0,50 ponto na taxa de juros está ancorada no acordo com o FMI e na conversa do presidente Fernando Henrique Cardoso com os principais candidatos à sua sucessão na Presidência da República, que começa a criar uma atmosfera favorável que o BC deve aproveitar para cortar juros. "O dólar ainda não está numa taxa de equilíbrio, mas já começa a voltar.? A economista Carla de Castro Bernardes, do Banco Modal S/A, prevê uma redução de 0,25 ponto porcentual na taxa de juros amanhã, para 17,75% ao ano. Segundo ela, o principal fator favorável à queda é a flexibilização das metas de inflação. "Na reunião passada, o Copom cortou a taxa de juros em 0,50 ponto depois da flexibilização das metas de inflação para este e o próximo ano. Agora, depois do acordo com o FMI, a tolerância de inflação permite uma taxa de até 9% este ano. Além disso, a atividade econômica encontra-se muito desaquecida e não existe muito espaço de repasse de câmbio para os preços", diz Carla. Segundo ela, o corte virá até como forma de o Banco Central mostrar que está em linha com a trajetória de queda dos juros.