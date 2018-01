Analistas esperam queda de juros Os especialistas de mercado de capitais esperam queda nas taxas de juros, a partir de hoje. A expectativa para as Bolsas de Valores, no entanto, é de continuidade das fortes oscilações. Na avaliação destes especialistas, os mercados futuros de juros já subiram o que tinham para subir, por conta das instabilidades e incertezas do mercado brasileiro e internacional, apurou reportagem de Cristina Canas. Apesar da previsão otimista, uma coisa é certa: a instabilidade do mercado vai continuar, pelo menos até que o Banco Central norte-americano (FED) defina as novas taxas de juros, no próximo dia 16 de maio. O principal foco de tensão sobre os juros brasileiros é o mercado internacional, com a possibilidade de fortes oscilações das Bolsas de Valores de Nova Iorque e de possível alta dos juros nos Estados Unidos. Estes motivos acabaram pressionando o aumento dos juros pedidos pelas instituições financeiras nas últimas semanas. No cenário interno, além do controle de inflação, os investidores estão de olho em dois focos de tensão, que afetam as contas públicas. Um deles é a discussão no Congresso sobre o salário mínimo regional. Qualquer decisão política que não respeite a capacidade de pagamento dos governos federal, estadual e municipal pode criar um rombo nas contas públicas, por conta do aumento nos gastos. Afinal, é preciso avaliar com muito cuidado se o governo tem condições de pagar salários mínimos maiores. Todo mundo é a favor de um salário maior, mas o problema é que a arrecadação de impostos pode não cobrir o novo nível de despesas. E, ao mesmo tempo, a sociedade já paga impostos elevados no Brasil. Daí a preocupação dos investidores, de que uma decisão política prejudique as contas públicas, aumentando o déficit do governo, e reduzindo a credibilidade do Brasil junto aos investidores internacionais. A discussão do FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - vai também nesta direção. Há o receio de que a Justiça decida pagar a correção monetária que foi expurgada em planos econômicos das contas do FGTS. O impacto desta decisão pode até nem ser tão relevante, especialmente porque seriam desembolsos de longo prazo. Mas não deixa de ser mais um pressão a mais para aumentar os gastos públicos.