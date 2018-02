Analistas esperam redução da Selic para 14,50% O Comitê de Política Monetária (Copom) deverá cortar a Selic, a taxa básica de juros da economia, em 0,25 ponto porcentual, para 14,50% ao ano, na reunião que começou nesta terça-feira e termina nesta quarta. Essa é a expectativa majoritária entre os analistas de bancos estrangeiros. Mas essa aposta é acompanhada, em vários casos, pela ressalva de que o Banco Central pode surpreender, cortando a taxa em 0,5 ponto porcentual e mantendo assim o ritmo do ciclo de relaxamento monetário dos últimos meses. Há também um outro fator em torno da decisão do Copom, em forma de especulação, que tem gerado alguma expectativa. Nos últimos dias, ganhou corpo uma tese de que o BC, ao preferir adotar uma postura conservadora, cortando a Selic em 0,25 ponto porcentual, poderia complementar a decisão reduzindo os depósitos compulsórios dos bancos. No entanto, declarações recentes emitidas pelos diretores do BC não sinalizam nessa direção. Ricardo Amorim, do banco WestLB, afirma que todos os indicadores sugerem que ainda um espaço significativo para novos cortes da Selic. "Diante do tom conservador da ata da última reunião do Copom, o resultado mais provável é que a Selic seja cortada em 25 pontos-base", disse Amorim. "Mas um corte de 50 pb não pode ser mais descartado." Paulo Leme e Alberto Ramos, economistas do Goldman Sachs, reafirmaram sua aposta num corte de 0,25 ponto porcentual, mas alertam que existe uma pequena possibilidade de o BC manter o ritmo de relaxamento em 0,5 ponto percentual, e reduzir os cortes apenas em outubro e novembro. "Esse seria o caso se o Copom considerar que a desaceleração na atividade econômica no segundo trimestre iria durar", afirmaram. Em contraste, observaram Leme e Ramos, embora a inflação tenha aumentado em agosto, ela continua consistente com as suas metas para este ano e 2007. "Por essas razões, acreditamos existir uma pequena probabilidade de Copom cortar 50 pb ao invés de 25 pb", afirmaram. "Incongruência do BC" O banco Morgan Stanley acredita que o corte da Selic nesta semana será de 0,25 ponto porcentual, mas observa que os dados de crescimento e da inflação justificariam um corte de 0,5 pp, o que poderia levar a taxa abaixo dos 14% no final deste ano. Gray Newman and Daniel Volberg, analistas do banco de investimentos norte-americano, afirmam que "talvez o melhor argumento em favor de um corte de 0,50 pp nesta semana é a incongruência entre a posição da política monetária do BC e sua renovada agressividade nos mercados cambiais". Eles calculam que em julho as compras de moeda estrangeira pelo BC ultrapassaram os US$ 5,6 bilhões, quase o dobro do ritmo do ano passado e do início de 2006, quando as intervenções mensais ficaram próximas dos US$ 3 bilhões. "Não nos opomos ao objetivo do BC de reconstruir reservas, mas estamos preocupados sobre o desentendimento que pode surgir com o aumento das compras de dólares mesmo diante do anúncio de uma moderação nos cortes da taxas de juros", afirmaram. Newman e Volberg observam que o custo para o BC absorver o volume de reais que ele cria para comprar dólares está entre os mais elevados do mundo, tanto em termos nominais e reais. "Continuamos preocupados que o aumento das compras nos mercados cambiais poderão, no final, gerar fluxos especulativos ainda maiores, com os investidores se convencendo que as autoridades estão cada vez mais preocupadas com os custos da esterilização", disseram. "Manter o até aumentar o ritmo dos cortes na Selic pode ajudar a evitar um fluxo especulativo, mas reduzir o ritmo dos cortes poderá gerar renovado interesse entre os investidores nos instrumentos denominados em real." Newman e Volberg observam que uma aposta num corte de 0,5 ponto porcentual na Selic nesta quarta talvez fosse a mais apropriada. "Mas há um problema com esse argumento", afirmam. "As intervenções no câmbio do BC já somavam cerca de US$ 3,2 bilhões na época que ele se reuniu em julho e ele afirmou que "mais" parcimônia seria necessária nos meses futuros."