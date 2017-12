Analistas esperam Selic em 17% ao ano A maioria dos analistas prevê que a taxa básica de juros - Selic -, que será definida hoje pelo Comitê de Política Monetária (Copom), deve ficar em 17% ao ano. A justificativa para essa decisão mais conservadora do Comitê é a perspectiva de inflação mais elevada nos próximos meses, por conta dos reajustes de tarifas públicas e do aumento dos combustíveis, e um cenário político ainda instável. Na última reunião do Comitê, em 20 de junho, a taxa foi reduzida de 18,5% para 17,5% ao ano. No início de julho, o Banco Central (BC) reduziu novamente a Selic, usando o viés de baixa que havia sido colocado na taxa de juros. A taxa de juros caiu para 17% ao ano. A dúvida dos analistas é saber se a tendência de baixa, que permite a redução da taxa antes da próxima reunião, será mantida ou não. Outra dúvida é, se mantida a taxa em 17% ao ano, quando o BC poderá voltar a reduzir os juros: antes ou depois das eleições de outubro. A maioria das instituições trabalha com a expectativa de um juro básico entre 16% e 16,5% ao ano no final do ano. JP Morgan: manutenção da Selic sem viés O economista-chefe do banco JP Morgan, Marcelo Carvalho, entende que o Copom vai manter os juros em 17% ao ano e eliminar o viés de baixa, que indica tendência de queda das taxas de juros. Ele destaca que, no segundo semestre, a inflação ficará mais elevada, por conta do reajuste das tarifas e dos combustíveis e também pelo efeito do frio sobre os preços dos alimentos. Para ele, embora a meta anual de inflação deva ser atingida, é desconfortável para o BC reduzir os juros no momento em que os índices estão subindo. O espaço para queda voltaria em dezembro, após as eleições. Bank Boston e BicBanco divergem quanto ao viés Apostando na manutenção das taxas e na retirada da tendência, o economista-sênior do BankBoston, Ricardo Amorim, acredita que, após os dois cortes fortes de juros, o BC precisa de tempo para medir o impacto do aumento da atividade econômica sobre a inflação. A segunda razão é que o relatório de inflação previa que, em 2001, se os juros fossem mantidos em 17,5% ao ano, o Índice de Preços ao Consumidor Ampliado (IPCA) ficaria em 3,9%, próximo da meta, de 4%. Se continuar reduzindo as taxas, a meta de inflação de 2001 ficaria ameaçada. O economista-chefe do BicBanco, Luiz Rabi, lembra que alguns indicadores americanos mostram que a desaceleração suave da economia ainda não é uma certeza. Isso permitiria uma alta dos juros nos EUA, o que justificaria a manutenção da Selic. Ele diz, porém, que o Copom deveria manter o viés de baixa, para sinalizar ao mercado que os juros vão continuar em queda. Isso permitiria ao BC reduzir as taxas antes da próxima reunião, desde que os indicadores citados acima se comportassem favoravelmente.