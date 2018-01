Analistas esperavam queda maior nas bolsas de NY Os analistas esperavam uma queda maior nas bolsas de Nova York hoje. Depois de quatro dias úteis sem funcionamento devido aos atentados terroristas aos Estados Unidos, na terça-feira passada, o recuo esperado nas bolsas norte-americanas era de, no mínimo, 10%, já que, na Europa, este foi o resultado médio para as bolsas depois dos atentados. Em relação aos juros do país, os analistas já esperavam pelo corte de 0,5 anunciado hoje pela manhã pelo Banco Central dos Estados Unidos (Fed). Com a redução, os juros passaram de 3,5% para 3,0% ao ano. No início da tarde, nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - estava em queda de 6,68%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - registrava queda de 5,76%. No Brasil, o dólar comercial para venda está em R$ 2,6690, com queda de 0,22%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 24,290% ao ano, frente a 25,120% ao ano ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) está em alta de 3,49%. Na Argentina, o índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires opera com alta de 2,12%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.