Analistas estão apreensivos com investida

A maioria dos analistas que acompanham o setor bancário está preocupada com o crescimento acelerado do crédito por parte dos bancos públicos. Todos relembram momentos do passado em que o Tesouro foi chamado a capitalizar instituições como o Banco do Brasil, após um período de concessão desordenada de empréstimos. Em compensação, as ações do BB na Bovespa não espelham o temor. Os papéis do banco acumulam alta de 56% este ano, ante 26% das ações do Bradesco e 21% das do Itaú-Unibanco. A Nossa Caixa também tem capital aberto, mas a cotação dos papéis não é referência porque o banco será incorporado pelo Banco do Brasil. A divergência pode ser explicada pela falta de clareza em relação ao cenário econômico. O governo fez sua aposta logo depois que a crise se aprofundou, em setembro do ano passado. A escolha foi pelo fortalecimento dos bancos públicos. O principal risco dessa estratégia era que a própria crise piorasse as condições econômicas internas a tal ponto que produzisse, no futuro, uma explosão da inadimplência. No BB, a avaliação é que esse cenário já está descartado. Mais: executivos da instituição avaliam que a aposta se mostrou acertada. Prova disso é que o banco ganhou participação de mercado em diversos segmentos. Os analistas, porém, ainda não descartam a hipótese de uma piora do panorama global. "Se houver problemas (nos bancos públicos), eles não aparecerão nem em 2009 nem em 2010, mas em 2011", disse o gerente de Pesquisa da Corretora Planner, Ricardo Tadeu Martins. Ontem, por exemplo, o novo presidente da Nossa Caixa, Demian Fiocca, afirmou que objetivo do banco é expandir a carteira de crédito em 50% em 2009. Nos bancos privados, a expectativa é de crescer de 10% a 15%. Para o presidente da Austin Rating, Erivelto Rodrigues, os 50% não são motivo de crítica por si só, uma vez que a Nossa Caixa era pouco arrojada na área de crédito. "Mas é preciso tomar cuidado, ter em mente a qualidade dos ativos", alertou. Há, também, quem avalie que o momento atual não seria o mais apropriado para uma atuação agressiva no crédito na Nossa Caixa, por causa do processo de incorporação pelo BB.Fiocca reconhece que é um cenário mais "desafiador", mas garante que o processo está se dando de forma segura. O professor da USP de Ribeirão Preto Alberto Borges Matias discorda dos colegas de mercado. Acredita que o Brasil está diante de uma grande oportunidade de ampliar o crédito na economia e, por isso, os bancos públicos estão certos ao explorar esse potencial.