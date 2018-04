Analistas estão divididos quanto à decisão do Copom A reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) é o principal evento da semana para o mercado, que está muito dividido quanto à decisão da instituição sobre os juros básicos, a ser anunciada na quarta-feira. Os analistas mais cautelosos acreditam que a trajetória de queda da taxa Selic, hoje em 18,5% ao ano, será interrompida, principalmente por causa do reajuste dos combustíveis, que pode levar a inflação a superar o teto da meta deste ano, de 5,5%. No entanto boa parte dos economistas ainda aposta num corte de 0,25 ponto porcentual, uma vez que a política monetária não tem impacto sobre o recente aumento dos combustíveis, um choque de oferta que ocorre independentemente do nível de consumo. O economista-chefe para a América Latina do banco de investimentos Merrill Lynch, Miguel Palomino, está no time dos cautelosos. Para ele, o anúncio, na semana passada, de que o IPCA de março atingiu 0,6%, levando a inflação acumulada em 12 meses para 7,75%, "torna um corte de juros muito improvável". Ele entende que, como o teto da meta é de 5,5%, a inflação pode ultrapassar esse nível se os preços do petróleo não caírem. Palomino acredita que reduzir os juros agora poderia afetar a credibilidade do sistema de metas inflacionárias, especialmente porque o Banco Central (BC) não cumpriu a meta em 2001. Ele ressalta ainda que devem surgir outras oportunidades para cortar a Selic nos próximos meses, uma vez que os analistas de petróleo do Merrill Lynch acreditam que os preços do petróleo vão cair num futuro próximo. Se isso ocorrer, reduzir os juros não colocará em risco a credibilidade do BC. O economista-chefe do banco JP Morgan, Marcelo Carvalho, é mais otimista, e ainda aposta num corte de 0,25 ponto porcentual. Ele cita a queda do dólar desde a reunião anterior do Copom como um fator que pode encorajar uma nova redução da Selic, porque o câmbio tem um papel importante nas projeções de inflação do BC. Ele reconhece, no entanto, que a alta dos preços do petróleo tornou a decisão mais complicada, uma vez que jogou as expectativas do mercado para o IPCA deste ano para 5,26%, próximo do teto da meta. A autoridade monetária informou, a partir da ata da reunião de fevereiro, que não vai tentar trazer a inflação para o centro da meta no ano em curso, mas num prazo mais longo, de 18 a 24 meses. Além disso, o BC não parece disposto a combater os impactos diretos dos choques de oferta sobre os índices inflacionárias, devendo agir apenas para evitar eventuais propagações sobre os outros preços da economia. A questão é saber se a instituição vai manter essa atitude mesmo se houver o risco de o IPCA superar o teto da meta pelo segundo ano seguido.