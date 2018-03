Analistas estrangeiros elogiam juros de 26,5% A agência norte-americana de classificação de risco Standard & Poors e o banco alemão Dresdner Kleinwort Wasserstein (DKW) elogiaram a manutenção dos juros brasileiros em 26,5% ao ano, sem viés, decidida nesta quarta-feira pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central. A diretora da área de risco soberano para América Latina da Standard & Poors, Lisa Schineller, disse que uma atitude mais conservadora do Copom é justificável, dado o potencial de inércia de inflação observado atualmente no Brasil e também pelo fato de as expectativas inflacionárias serem elevadas. "Apesar das expectativas inflacionárias e também da inflação medida estarem em queda, elas ainda estão elevadas e a inflação deverá superar a meta de 8,5% neste ano, com o BC já mudando o foco da política monetária para o ano que vem", afirmou Schineller. Em Londres, o banco DKW qualificou como "correta" a decisão do Copom. "Embora a perspectiva para a inflação tenha melhorado e seja possível já vislumbrar uma redução no futuro, a incerteza sobre a inércia inflacionária não permitia um corte dos juros neste momento", disse o economista para América Latina do DKW, Nuno Camara.