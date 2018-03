Analistas explicam por que o título da dívida não pára de subir O forte desempenho do C-Bond ? o título da dívida brasileira de maior liquidez no mercado - nas últimas semanas aponta para um descolamento desse papel em relação ao câmbio, à Bovespa, às bolsas norte-americanas e até mesmo ao sentimento de aversão ao risco que vem afetando ativos financeiros mundiais, segundo a opinião de vários analistas em Wall Street. O estrategista de renda fixa para América Latina do banco Caboto IntescaBci, Siobhan Manning, acredita que esse descolamento vem acontecendo desde dezembro do ano passado. "Esse fenômeno aconteceu mais em razão de fatores técnicos do que dos próprios fundamentos da economia brasileira", explicou Manning à Agência Estado. Ela cita entre os fatores técnicos a inexistência de novas emissões soberanas brasileiras há algum tempo, o resgate de títulos e também o fato de haver grande liquidez em dinheiro vivo por parte dos investidores, que têm olhado apenas para o Brasil como a principal escolha para aplicar. "A relação retorno-risco dos ativos brasileiros é muito mais favorável em comparação com os títulos da Venezuela, Uruguai ou Equador. Ou seja, há percepção de que o Brasil é o melhor retorno/risco entre os mercados emergentes no momento, daí o fluxo de recursos para os títulos da dívida brasileira neste ano", afirmou Manning. "Então, os investidores estão ignorando o sentimento de aversão ao risco devido à guerra e estão fazendo uma aposta de mais longo prazo, olhando num horizonte de seis meses e ignorando a volatilidade", acrescentou. Supresa com o desempenho do C-Bond A estrategista Siobhan Manning se disse surpresa com o desempenho do C-Bond nos últimos dias. Na segunda e terça-feira passadas, o título brasileiro observou um leve movimento de realização de lucros que, segundo Manning, foi interrompido pela elevação na recomendação da dívida brasileira de "underweight" (peso abaixo da média) para "neutral" (peso na média) pelo JP Morgan, uma das principais instituições que vendem neste mercado em Wall Street. Ela considerava que o preço de 75,5 centavos de dólar para o C-bond era um nível de resistência importante e difícil de ser superado, o que acabou acontecendo. "Quanto mais o C-Bond tem subido, mais os operadores empurram os preços para cima. No curto prazo, acho que 77 centavos ou mesmo 78 centavos é o próximo nível de resistência. Acho que, no curto prazo, atingimos o pico de alta do C-Bond, mas isso era o que eu acreditava em relação ao preço de 75,5 centavos e esse preço foi superado. Então, é uma surpresa", explicou Manning. O último maior nível de alta do C-Bond foi de 83 centavos de dólar em março do ano passado. "O Brasil pode atingir esse patamar facilmente, mas a questão é quando. A esses níveis de preços que vemos hoje, acho difícil atrair dinheiro novo para esse mercado, especialmente porque o cenário externo é desfavorável e a guerra contra o Iraque é iminente", afirmou Manning. Um fenômeno atípico Na opinião do gestor de fundos para mercados emergentes da Oppenheimer Funds, Ruggero de Rossi, o descolamento do C-Bond do desempenho das bolsas norte-americanas e também do real e da Bovespa é um fenômeno extremamente atípico. "Em sete anos administrando recursos de mercados emergentes nunca vi tal descolamento claro do C-Bond das bolsas norte-americanas e também do sentimento de aversão ao risco. É uma ocorrência rara", afirmou Rossi à Agência Estado. Segundo ele, o título da dívida brasileira tem incorporado o comportamento dos títulos do Tesouro norte-americano, que têm subido cerca de 5% neste ano. "De certa forma, o C-Bond está seguindo o desempenho dos títulos do Tesouro norte-americano", acrescentou. Segundo o gestor do Oppenheimer Funds, o comportamento do C-Bond tem sido influenciado pelo fluxo de recursos por parte de investidores estrangeiros em busca de ativos com elevados retornos e menor risco. "Há muita liquidez no mercado mundial e os investidores olham para o C-Bond como um ´carry´ fácil de se atingir, ou seja, como um ativo com retorno fácil de se atingir sem maiores riscos de grandes perdas, principalmente por conta do adiamento constante nas perspectivas de um início de uma guerra", explicou Rossi. "Então, grande liquidez e a percepção de atraso no início de uma guerra têm ajudado os títulos da dívida do Brasil e, de certa forma também, os da Rússia", acrescentou. Tendência é que C-Bond continue subindo Para o gestor senior de fundos da Biscayne American Advisors, Dario Pedrajo, apesar da queda observada hoje pelo C-Bond, a tendência é de o título da dívida brasileira mais líquido continuar subindo no curto prazo, empurrado pelo contínuo fluxo positivo de recursos. "A cada queda, ou pequena realização de lucro, observada pelo C-Bond, os investidores entram comprando novamente. É o que estamos observando nas últimas semanas. Esse desempenho do C-Bond tem sido surpreendente", afirmou Pedrajo à Agência Estado. Ele estima que o C-Bond caminha para atingir 81,5 centavos de dólar, o que corresponderia a um "spread" por volta de 1.000 pontos-base sobre os títulos do Tesouro norte-americano. "Esperava que o C-Bond atingisse esse patamar por volta da metade deste ano, mas é possível agora que esse preço seja atingido mais rápido do que imaginava", comentou. Segundo Pedrajo, a queda observada hoje pelo C-Bond se deve ao fato de o título ter encontrado seu nível de resistência, por volta de 77,5 centavos de dólar, ou equivalente a 1.100 pontos-base. "O C-Bond definitivamente se descolou das bolsas norte-americanas", ressaltou o gestor do Bicayne American Advisors. Isso vem ocorrendo, segundo ele, porque a classe de ativos de dívida de emergentes como um todo vem registrando um baixíssimo nível de correlação com as ações globais. "As moedas de países emergentes, por exemplo, não vêm mostrando esse descolamento porque elas seguem o comportamento do dólar, que está com um desempenho negativo em relação a outras moedas fortes como o euro e o iene. Isso acontece por causa da forte relação econômica entre os países latino-americanos com os Estados Unidos", disse. Além da melhoria da classe de ativos de dívida de emergentes, cujo retorno é positivo em 13% no acumulado do ano, o C-Bond, em particular, vem atraindo a atenção dos investidores por apresentar uma melhor relação retorno/risco e também por ser o instrumento mais líquido da classe de ativos. "O único risco para a continuidade da alta do C-Bond é o início da guerra contra o Iraque, que poderá provocar, além de um movimento de realização de lucros, uma mudança de alocação pelos investidores", afirmou Pedrajo. "Mas mesmo com essa pausa causada por conta da guerra, o C-Bond deverá caminhar para o nível de 81,5 centavos de dólar", acrescentou Pedrajo.