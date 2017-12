Analistas fazem festival de erros em previsões O ano de 2003 começou sob forte incerteza e terminou melhor do que muitos esperavam. Os números surpreenderam os analistas, cujas estimativas ficaram bem distantes da realidade. Praticamente nenhuma previsão feita no final de 2002 se concretizou. Foi um "festival" de erros. As apostas eram de que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) ficaria entre 1,5% e 3%, a inflação poderia chegar a 18%, as cotações do dólar ao final deste ano oscilariam em torno de R$ 3 60 e R$ 4,25 e os juros básicos ficariam por volta dos 20% ao ano. Comparado com esses números, segundo economistas, o desempenho de 2003 pode ser considerado bom, mesmo com o baixo crescimento econômico. O PIB fechará o ano com avanço de apenas 0,3%, mas a inflação foi controlada e deve ficar em torno de 9%. Os juros básicos caíram mais do que o previsto, para 16,5%, e o dólar estava cotado a R$ 2,86 hoje (29). Além disso, a balança comercial deve fechar 2003 com saldo de US$ 24 bilhões, muito acima dos US$ 14 bilhões previstos pelos especialistas. A justificativa dos economistas para números tão diferentes é que eles pisavam em terreno desconhecido, com um novo governo, cuja política a ser adotada era uma incógnita. "No decorrer do ano, a administração de Luiz Inácio Lula da Silva ficou mais clara e se mostrou bastante austera, o que dissolveu o risco País", lembra o diretor-executivo da GAP Asset Management, Emanuel Pereira da Silva. Além disso, explica ele, o cenário internacional também contribuiu para o bom desempenho do País em 2003. Na avaliação de Juan Jensen, economista da Tendências Consultoria Integrada, as previsões ruins para 2003 eram reflexo da baixa credibilidade do novo governo, que foi revertida. Mas, ao contrário de 2003, as previsões para 2004 são bastante otimistas. "Chegamos ao fim do ano com a casa arrumada", comemora Silva.