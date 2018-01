Analistas indicam as melhores oportunidades Os analistas recomendam a compra de papéis de baixa liquidez - pouco negociados - apenas por quem tem condições de ficar com o dinheiro investido por um prazo indefinido, ou seja, até que se consiga o rendimento desejado. Quem já está habituado a investir no mercado acionário sabe que essa recomendação vale para a compra de qualquer papel. Porém, no caso das ações de baixa liquidez, a dificuldade de negociar o papel quando necessário, aumenta o risco do investimento. Para Jorge Misumi, diretor de renda variável do HSBC Asset Management, o investidor deve ter cautela na hora de comprar essas ações. "Mesmo tendo baixo volume de negócios, as ações recomendadas dentro desse segmento devem ter movimento todos os dias para que sejam incorporadas à carteira de um investidor. Caso isso não seja confirmado, em uma análise de três meses passados, o acionista poderá não ter para quem vender o papel, quando precisar efetuar o resgate". Composição da carteira Mesmo quem tem mais tolerância ao risco e pretende comprar papéis de baixa liquidez para tentar obter maiores rendimentos não deve alocar todos os seus recursos nesse segmento. Misumi aconselha que no máximo 20% do investimento seja direcionados para ações com pouco volume de negócios. "Dentro dessa recomendação, as ações ordinárias - ON, com direito a voto - da Gerdau Metalúrgica são uma boa alternativa. A expectativa de valorização é de 58% em um ano", afirma. As ações preferenciais - PN, sem direito a voto - da Globex são indicadas por Júlio Ziegelmann, diretor de renda variável da BankBoston Asset Management. A expectativa do executivo é que o preço desses papéis chegue a R$ 32,00 no período de seis meses a um ano. Hoje elas estão cotadas a R$ 20,00. Uma perspectiva de valorização de 60%. "Mas o investidor deve compor a carteira de ações com, no máximo, 40% dos papéis de baixa liquidez", recomenda. O limite de 30% em papéis com poucos negócios é o máximo recomendado por Alexandre Póvoa, diretor de renda variável do ABN Amro Asset Management. Como opção nesse segmento, ele indica as ações preferenciais da Gerdau, Votorantim Celulose e Papel (VCP) e Pão de Açúcar. Na opinião de Nicolas Balafas, diretor de renda variável do BNP Asset Management, a melhor indicação nesse segmento é a ação ordinária da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). "O setor de aço deve ser bastante favorecido com o reaquecimento da economia", explica. Ele também indica Aracruz PNA, devido às perspectivas de alta no preço da celulose, e Lojas Americanas PN que, na opinião do diretor, têm boas perspectivas de rendimento em função do cenário favorável ao segmento do varejo, com a queda das taxas de juros e alongamento dos prazos do crediário. Veja na seqüência mais uma forma para diversificar sua carteira acionária. Veja o link abaixo: Ações de baixa liquidez: riscos e vantagens