Analistas indicam empresas com resultados abaixo das expectativas

A temporada de balanços do primeiro trimestre deste ano ainda não chegou ao fim, mas já causa movimentação nas carteiras recomendadas. A aposta, no entanto, nem sempre é nas ações das empresas que apresentaram bons números. Os analistas tentam enxergar além e buscam oportunidades também em casos em que os resultados financeiros decepcionaram, mas onde avaliam haver chances de o jogo virar.

A Lerosa Investimentos, por exemplo, trocou a administradora de shoppings center BRMalls pela certificadora digital Valid. A ação da empresa, entre segunda-feira, 8, e o último pregão, na sexta-feira, 12, declinou 6,5%. Apenas na sessão de quinta-feira, 11, o recuo foi de cerca de 10%.

“A entrada na carteira ocorre após o forte desempenho negativo do papel, com a pressão dos resultados ruins nos segmentos de meios de pagamento e de Telecomunicações, além do impacto advindo das operações internacionais”, explica o analista Vitor Suzaki, da Lerosa Investimentos. “Porém, esperamos que uma retomada da atividade econômica traga melhora aos resultados da companhia”, acrescenta.

A respeito de BRMalls, o analista explica que o papel já teve forte desempenho e existe a possibilidade de pressão no curto prazo, devido à oferta de ações divulgada recentemente, o que significa chance de diluição dos atuais acionistas.

Já a XP Investimentos substituiu Hypermarcas por Lojas Americanas. Os papéis tiveram desvalorização de mais de 3% no último pregão, após a publicação dos resultados de janeiro a março. A queda gerou uma janela de oportunidade, diz o time de análise.

“O resultado foi afetado fortemente pela base difícil de comparação, já que, em 2016, a Páscoa aconteceu em março, e, neste ano, em abril. De forma a expurgar esse efeito, a empresa também reportou a receita bruta, venda mesmas lojas e Ebitda dos quatro primeiros meses de 2017, na comparação a 2016”, explica a analista Bruna Pezzin, da XP. A visão é de que os números que excluem o efeito Páscoa vieram em linha e saudáveis. A ação da Hypermarcas, por sua vez, apresenta menor potencial de valorização.

A exemplo do que ocorreu com o portfólio da Lerosa Investimentos, BRMalls também saiu da carteira da Terra Investimentos, para entrada de CCR, empresa da área de concessões. O analista Regis Chinchila considerou o balanço do primeiro trimestre da CCR positivo, com redução de alavancagem e perspectiva de crescimento.

Com uma indicação um pouco mais arriscada, a Magliano Corretora incluiu a Oi em seu portfólio. Os analistas enxergaram como positivo o prejuízo 89% menor apresentado pela companhia, na comparação com igual intervalo de 2016. “Além disso, estamos acompanhando o andamento do processo de recuperação judicial e acreditamos que a empresa está trilhando o caminho certo para alcançar o sucesso em sua reestruturação”, diz justificativa da corretora.

Na carteira da Magliano, entrou ainda a Copel. “Acreditamos que a companhia está em um momento interessante para entrada, pois está sendo negociada a apenas 58% de seu valor patrimonial, e gerando resultados positivos, porém mais tímidos”, diz a equipe.

Por fim, a corretora trocou Bradesco por Itaú Unibanco. Os profissionais acreditam que Itaú apresentou resultado trimestral superior.

Veja quais são as ações mais indicadas pelas principais corretoras do País:

BANCO FATOR

Itaú Unibanco PN

Weg ON

Cielo ON

Equatorial ON

Sabesp ON

BB INVESTIMENTOS

Cia Hering ON

Itaú Unibanco PN

Klabin UNIT

Iochpe-Maxion ON

Raia Drogasil ON

BRADESCO BBI

Magazine Luiza ON

Lojas Renner ON

Banco do Brasil ON

Iochpe-Maxion ON

Cesp PNB

CITI

EcoRodovias ON

Gerdau PN

Itaú Unibanco PN

Petrobras PN

Taesa UNIT

COINVALORES

São Carlos ON

EzTec ON

Alupar UNIT

B3 ON

RaiaDrogasil ON

GUIDE INVESTIMENTOS

Petrobras PN

Cesp PNB

Hypermarcas ON

Rumo ON

Sabesp ON

LEROSA

Itaú Unibanco PN

Hypermarcas ON

Valid ON

Petrobras PN

Sanepar PN

MAGLIANO

Itaú Unibanco PN

Petrobras PN

Copel PNB

Fibria ON

Oi PN

PLANNER

Klabin UNIT

Itaúsa PN

Taesa UNIT

Telefônica Vivo PN

Kroton ON

QUANTITAS

Petrobras PN

Gerdau Metalúrgica ON

Braskem PNA

Guararapes ON

SLC Agrícola ON

RICO

Sanepar PN

Ambev ON

Light ON

Santander UNIT

Usiminas PNA

SANTANDER CORRETORA

Petrobras PN

CVC ON

Equatorial ON

Itaú Unibanco PN

B3 ON

TERRA INVESTIMENTOS

Itaúsa PN

CCR ON

Gerdau PN

Cielo ON

Petrobras PN

XP INVESTIMENTOS

Lojas Americanas PN

Pão de Açúcar PN

Itaú Unibanco PN

Petrobras PN

Banco do Brasil ON