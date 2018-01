Analistas indicam papéis de telecomunicações O setor de telecomunicações promete ser a melhor aposta no segmento de ações em 2001, de acordo com analistas. O principal motivo é o potencial de valorização dessas ações, que ficaram em queda durante o ano passado acompanhando a baixa da Nasdaq - bolsa dos Estados Unidos que negocia papéis do setor de tecnologia e Internet. Júlio Ziegelmann, diretor de renda variável da BankBoston Asset Management, explica que a relação entre o setor de telecomunicações e a Nasdaq fez com que as ações desse segmento fossem as mais prejudicadas, acompanhando a forte tendência de baixa na bolsa eletrônica. "A tecnologia para o funcionamento da Internet é a telecomunicação. Não há como separar um setor do outro", afirma. O diretor declara que as ações do setor de telecomunicações já estavam com preços baixos, quando caíram ainda mais no ano passado. Mas, como os resultados financeiros dessas companhias continuam altos, a perspectiva de ganho com essas ações não diminuiu. "A queda desses papéis foi maior do que a baixa acumulada da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa)", afirma o executivo. Para se ter uma idéia, no ano passado, as ações da Embratel tiveram uma queda em torno de 36%; e as da Telesp Celular, 32,12%. No mesmo período, a baixa do Ibovespa - Índice que mede a valorização das ações de empresas mais negociadas na Bovespa - foi de 10,72%. Os analistas avaliam que a forte queda das ações por si só não justificaria uma valorização dos papéis. O que sinaliza a provável alta, de fato, é a manutenção dos altos resultados financeiros dessas companhias. Telecomunicações: indicações de papéis e rentabilidade Fabiano Gomes, gestor de renda variável do Santander Asset Management, acredita que as melhores indicações nesse segmento são as ações da Telemar e da Embratel. A perspectiva de valorização dos papéis em 12 meses é de 35%, nos dois casos, segundo o analista. O diretor de renda variável do BNP Asset Management, Nicolas Balafas, acredita que as ações desse setor devem apresentar uma rentabilidade superior ao Ibovespa. "Em um ano, o ganho deve ficar acima de 30%. As maiores altas devem ficar com Telemar e Brasil Telecom", explica Balafas.