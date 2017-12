Analistas: IstoÉ torna mercados imprevisíveis A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) abriu o dia em queda com as notícias do jornal Folha de São Paulo (veja mais informações no link abaixo). Durante o dia chegou a ficar positiva, atingindo a máxima de 1,76%. No meio da tarde, um rumor de que a revista IstoÉ antecipará em um dia sua edição, trazendo a transcrição de uma fita com diálogos que envolvem o ex-presidente do Tribunal Regional de Trabalho (TRT), Nicolau dos Santos Neto, fez com que a Bovespa despencasse para 3,74% negativos. No final do pregão a Bolsa registrou queda de 3,57%. O mercado financeiro reagiu muito mal às notícias veiculadas sobre um possível envolvimento do presidente Fernando Henrique Cardoso com as obras superfaturadas do fórum trabalhista de São Paulo. "O grande temor do mercado diz respeito a uma desestabilização do governo FHC", afirma Marcelo Guterman, administrador de Renda Variável do Lloyds Asset Management. Alexandre Póvoa, diretor de renda variável do ABN Asset Management, concorda. Ele afirma que a instabilidade política do País pode fazer com que os investimentos fiquem menos atraentes. No caso da Bovespa, pode haver uma saída de recursos, o mercado fica com baixo volume de negócios e o preço das ações podem cair. Porém, ele acredita que essa é uma questão momentânea, em função de notícias que saíram hoje. "Amanhã os fatos podem ser outros e o mercado pode até reverter essa queda", completa. Questão política dificulta análise das perspectivas para o mercado financeiro O diretor de renda variável do BNP Asset Management, Nicolas Balafas, acredita que três fatores podem reverter a atual instabilidade do cenário político e, conseqüentemente, no mercado financeiro. "O governo Federal deveria se pronunciar de forma convincente. Os partidos de base deveriam apoiar o presidente. Além disso, a situação também depende da não existência de fatos novos sobre o assunto. Por isso, o tom da reportagem da revista pode indicar qual será a reação do mercado. " Para Póvoa, não é possível determinar um prazo para que o mercado financeiro deixe a instabilidade de lado. "Quando o fato gerador de uma crise é econômico, a avaliação das conseqüências é mais lógica. No caso de fatos políticos, tudo pode acontecer". Flávio Bojikian, diretor de renda fixa da BankBoston Asset Management, também acredita que uma deterioração do cenário financeiro no Brasil pode afetar de forma significativa a imagem do País lá fora. Uma das conseqüências disso seria um adiamento na melhora do rating do Brasil. "Isso muda todo o cenário para os investimentos no Brasil e para o preço dos papéis da dívida brasileira lá fora".