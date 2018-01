Analistas: juro fica em 18,5% O presidente da Nossa Caixa Nosso Banco, Geraldo Gardenalli, avalia que, como a perspectiva para os juros internacionais é de alta, deve-se supor que o Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central (BC) manterá o juro onde está. Para o executivo, o Copom também não deve elevar a taxa Selic.. O ex-presidente do Banco Central Affonso Celso Pastore também acredita que não há espaço para os juros caírem enquanto persistir a instabilidade externa. Para o economista-chefe do Banco InterAmerican Express, Marcelo Allain, o Copom não tem outra alternativa senão manter a taxa Selic em 18,5% ao ano. A opinião do professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Willian Eid Júnior é a mesma. Levando em consideração a volatilidade externa, principalmente devido à preocupação com a alta dos juros nos EUA, Willian Eid acha perigosa uma redução da taxa Selic neste momento. O diretor da área de gestão da Síntese Administradora de Recusos, João Máscolo, faz coro. Ele acha imprudente uma mudança de postura do BC. Máscolo cita ainda os problemas econômicos da Argentina e a incerteza sobre o preço do petróleo como fatores que devem pesar na decisão do Copom. Risco de alta Os analistas ouvidos também concordam que, dificilmente, o governo irá promover um aumento dos juros. Geraldo Gardenalli porém, que essa possibilidade existe no médio prazo e vai depender do comportamento do câmbio. Se o dólar disparar e, assim, pressionar a inflação, o BC pode ser obrigado a provocar um aperto monetário.