Analistas: juros podem baixar mais O cenário econômico está positivo, pelos dados de crescimento com baixa inflação e juros declinantes no Brasil, e bons indicadores das únicas duas variáveis preocupantes do cenário internacional - desaceleração da economia americana e preço do petróleo com tendência de queda. Com isso, o governo reduziu a taxa de juros básica da economia, a Selic, de 17,5% para 17% ao ano hoje. Alguns analistas, mais otimistas, acreditam que as condições ainda favorecem uma queda ainda maior dos juros. O economista Raul Velloso acredita que os juros básicos da economia poderão cair para cerca de 15% ao ano até dezembro. "Se o Banco Central fosse mais agressivo antes, já poderíamos ter chegado a esse patamar", diz Velloso, que é especialista em contas públicas. Ele disse que o impacto na redução da dívida pública não será tão expressivo com a queda agora de meio ponto percentual. Mas se a taxa Selic cair para 15%, os gastos do governo com juros podem diminuir sensivelmente. Raul Velloso avalia que não houve pressão política seja na redução de hoje ou na última decisão do Copom, que reduziu a taxa de 18,5% para 17,5% ao ano, há duas semanas. "O Banco Central errou antes, foi conservador demais e agora está tentando acertar o passo", diz Velloso. O economista Fernando Pinto Ferreira, sócio da Outlook Análise de Investimentos, espera que o mercado financeiro volte a pressionar o Banco Central nos próximos dias para que sejam feitas novas reduções da taxa de juros básico da economia. "A queda de hoje já havia sido antecipada pelo mercado durante esta semana. O BC parece que estava apenas esperando a divulgação dos indicadores de emprego americano. Agora, haverá uma nova pressão pela redução da Selic", prevê Fernando Pinto Ferreira. Juros brasileiros ainda são os mais altos do mundo A Outlook Análise, com sede em Curitiba, fez um estudo, em junho, comparando a taxa de juros real no mundo e concluiu que o Brasil é recordista, com juro real de 11,6% ao ano. O segundo lugar é da Indonésia, de 10,5%. "A queda de hoje, infelizmente, ainda não nos tira do vergonhoso primeiro lugar. Mas se houver novas reduções nos próximos meses, poderemos perder a posição de primeiro lugar até dezembro", disse Ferreira. A previsão da Outlook é que os juros básicos terminem este ano entre 14,5% e 15%, contra uma previsão feita em janeiro de 16% a 16,5%. Ressalvas Vale lembrar, no entanto, que, embora o cenário esteja bastante favorável agora, ainda há incertezas em relação ao preço do petróleo e do rumo da economia americana. A redução na produçãode petróleo promovida recentemente, que elevou os preços da matéria-prima para o patamar de US$ 30 por barril, foi fruto de uma decisão da Organização dos Países Exportadores de Petróleo(OPEP). Sob pressão dos EUA, a OPEP decidiu fazer baixar os preços, mas os países-membos ainda estão negociando, e não se sabe o que pode acontecer no médio prazo. Além disso, ainda é cedo para afirmar que a economia americana esteja numa rota definitiva de desaceleração suave, embora os dados indiquem essa tendência. Com isso, muitos analistas recomendam cautela, pois o cenário internacional ainda dá indícios de instabilidade. Leia mais a respeito das perspectivas do mercado e comentários de analistas após a queda da Selic nos links abaixo.