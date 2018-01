Analistas não acreditam em dólar inferior a R$ 3,20 Os modelos de cálculo utilizados por algumas instituições financeiras não contemplam uma apreciação mais significativa do real que aponte para uma taxa de câmbio abaixo de R$ 3,20 no início do governo Lula. O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, disse considerar uma taxa de câmbio de R$ 3,00 a R$ 3,10 suficiente para remunerar as exportações. Analistas ouvidos pela Agência Estado não discordam do raciocínio do ministro e concordam que os exportadores acabaram dividindo com os importadores os benefícios de uma taxa cambial elevada, concedendo-lhes descontos. Mas não vêem, contudo, possibilidades de o dólar cair ao patamar comentado por Furlan. A Área de Cenários Macroeconômicos da Caixa Econômica (CEF), segundo o economista Edson Luiz Soares, espera que o dólar gravite entre R$ 3,20 e R$ 3,50. Para o economista Aquiles Mosca, da ABN Asset Management, por conta da euforia dos mercados em torno do novo governo e das perspectivas de implementação das reformas estruturais, o dólar poderá chegar a oscilar entre US$ 3,20 e R$ 3,30. "Mas não vemos uma queda constante nesse movimento", diz Mosca. De acordo com ele, o modelo de cálculo usado pela instituição aponta para um equilíbrio do dólar entre R$ 3,45 e R$ 3,55. Ele admite tratar-se de um modelo simples, pouco preciso quando se trata de apontar um número, mas que é eficiente na sinalização de tendências. "Em setembro, por exemplo, quando o então candidato José Serra passou o candidato do PPS, Ciro Gomes, na preferência do eleitorado, o câmbio se apreciou, chegando a R$ 2,90, e o modelo indicou que o câmbio estava sobrevalorizado. Em outubro, quando o dólar chegou a R$ 3,99, o modelo mostrou que o real estava subdesvalorizado. Ou seja, o câmbio não está para R$ 3,00, mas também não está para R$ 4,00", analisa o economista da ABN Asset Management. O modelo da instituição capta movimentos, como fluxos, por exemplo, mas deixa escapar variáveis subjetivas como expectativas. "Ou seja, não vemos espaço estrutural na economia para vermos uma apreciação duradoura no câmbio.