Analistas não descartam surpresas para amanhã A entrega de propostas para o leilão das bandas C, D e E , aguardada para amanhã, às 10 horas, ainda pode reservar alguma surpresa, na avaliação de analistas ouvidos pela Agência Estado. Apesar de considerar difícil, ninguém descarta a possibilidade de novos participantes aparecerem, além dos já conhecidos Telemar, Brasil Telecom, Telecom Italia e Tele Centro Oeste Celular (TCO). "Ninguém sabe quantos interessados depositaram as garantias", diz Mirela Rappaport, analista do ABN Amro. Segundo ela, a única novidade possível é a participação da inglesa Vodafone, que oficialmente nunca deixou a disputa. A analista Carolina Gava, da BES Securities, lembra que o baixo número de interessados já conhecidos pode motivar outros grupos que eventualmente tenham depositado garantias, mas declinaram da oferta, a rever sua posição. Dessa forma, aumentariam as chances de alguma empresa levar a banda C pelo preço mínimo, por exemplo, uma vez que a única habilitada para este espectro - a TCO - é forte candidata a não aparecer amanhã. Um consenso entre os analistas é de que todos os grupos - a exemplo da intenção declarada pela Brasil Telecom - estão revendo suas propostas para baixo.